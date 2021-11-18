Напруга на українсько-білоруському кордоні: на Волині резервістам вручать повістки

Прикордонники посилюють охорону кордону.

У кількох громадах Волині через напругу на українсько-білоруському кордоні збираються вручити повістки резервістам.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада.

Хоча груп незаконних мігрантів у регіоні поки не фіксували, прикордонники та військові готуються до можливих провокацій, а тому посилюють охорону. На північні та західні рубежі напередодні вирушила додаткова бригада швидкого реагування Нацгвардії. До моніторингу регіонів, що межують з Білоруссю, залучили кінологів, безпілотники та авіацію.

"Посилюємо підрозділи прикордонної служби. Посилюємо ділянки пунктів пропуску і забезпечення громадського порядку", - каже речниу Нацгвардії Руслан Музичук.

Напруга на кордоні: на Волині збираються вручити повістки резервістам кількох громад

Загалом туди додатково планують перекинути 8,5 тис. прикордонників, нацгвардійців і поліцейських. На Волині, у Львській та Рівненській областях у прикордонних населених пунктах вони прочісуватимуть закинуті будівлі. Крім того, у підозрілих людей перевірятимуть документи.

У громадах Волині військових та силовиків планують розміщувати у спортзалах та клубах. Також в полях напинають намети. "Допомагаємо поки облаштуватися, щоб було зручно. Було комфортно в тих можливостях, які маємо", - розповів Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.

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