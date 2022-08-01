Напруження зростає: спікерка Конгресу США таки відвідає Тайвань, а Пекін погрожує ударом

Напруження між Сполученими Штатами і Китаєм зростає: спікерка Палати представників Ненсі Пелосі таки відвідає Тайвань.

Про це повідомляють низка американських та тайванських ЗМІ з посиланням на джерела в своїх урядах І це буде перший за чверть століття візит спікера Конгресу на Тайвань. Тим часом у Китаї зробили нове попередження: армія не спостерігатиме осторонь, якщо літак з американською політикИнею наблизиться до острова, який Китай вважає своїм.

Про подробиці цієї напруженої історії, що ризикує перерости в збройне протистояння, йдеться в ТСН.

Ненсі Пелосі ймовірно прилетить на Тайвань у вівторок: планує там переночувати і ще у середу провести робочі зустрічі із місцевою владою. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на джерала у владі Тайваню.

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Реакція Китаю була миттєвою. Речник міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь сказав, що вони вважатимуть це грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, зазіханням на його суверенітет і територіальну цілісність, а також принцип "одного Китаю". Тож армія готова і буде діяти.

"Ми би хотіли ще раз попередити Сполучені Штати, що ми повністю готові і урочисто чекаємо. Народно-визвольна армія ніколи не сидітиме склавши руки. Щодо того, яких саме заходів ми вживатимемо, то давайте почекаємо і побачимо, чи наважиться вона на цей візит", – заявив речник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь.

Військова підготовка до можливого зіткнення триває вже близько тижня. Китай провів військові навчання зі стрільбами поблизу Тайваня. Тайвань підняв у небо свої винишувачі та розгорнув системи протиповітряної оборони. А Сполучені Штати охороняти спікерку Пелосі до Південно-Китайського моря відправили авіаносець "Рональд Рейган" та винищувачі.

Згідно із даними військово-морського інституту США, біля Окінави наразі перебуває десантний корабель "Тріполі", а від берегів Японії відійшов десантний корабель "Америка". Окрім того, на Гавайах є ще один авіаносець – "Лінкольн", 37 військових кораблів і кілька підводних човнів, які потенційно також можуть вирушити до Тайваню.

При цьому американська влада публічно наголошує, що вони не хочуть конфлікту із Китаєм, і що їхня політика по відношенню до Тайваню незмінна. Про це минулого тижня заявляв держсекретар Ентоні Блінкен. Президент Джо Байден минулого четверга провів понад двогодинну телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзінпінем.

Публічно про візит Пелосі на Тайвань Байден говорив лише один раз – сказавши, що армія не вважає цей час підходящим для візиту на Тайвань і дистанціювався надалі публічно від цієї теми.

CNN пише про те, що адміністрація Байдена усіляко намагалася інформувати Пелосі про ризики цієї поїздки, провівши для неї кілька безпекових брифінгів. Але, мовляв, президент Байден не вважав для себе за можливе напряму вказувати Пелосі, що їй не слід їхати. Також CNN із посиланням на неназваних співрозмовників у Білому домі пише, що китайці хибно вважають, ніби Пелосі І Байден, оскільки вони обидва належать до Демократичноі партії, абсолютно все роблять суголосно.

"Китайське керівництво не повністю розуміє політичну динаміку в Сполучених Штатах, що призводить до непорозуміння щодо значення потенційного візиту Пелосі. Чиновники кажуть, що Китай може плутати візит Пелосі з візитом офіційної адміністрації, оскільки вона і Байден обидва є демократами. Представники адміністрації стурбовані тим, що Китай мало відокремлює Пелосі від Байдена, якщо взагалі відокремлює", – зазначили у виданні.

Сама по собі особистість Ненсі Пелосі дуже цікава. Їй зараз 82 роки і вона має за плечима 35 років політичного досвіду. І усю свою політичну кар‘єру Пелосі активно критикувала Китай та підтримувала Тайвань. Наприклад, вона у 1991 році на головній площі Китаю із двома колегами тримала транспорант "за тих, хто помер за за демократію у Китаї". Не так давно Пелосі висловлювалася про "необхідність підтримати Тайвань".

Статус цього острова на міжнародній арені своєрідний – він не визнаний, зокрема і Сполученими Штатами, незалежною державою, але отримує від США значну військову допопмогу. А у разі якщо на Тайвань нападе Китай, що вважає острів своїм, і спробує підкорити його силою, Тайвань має гарантіі безпеки від США про воєнний захист.

Ось така складна конструкція, яка ускладнюється ще й тим, що восени у компартії Китаю будуть перевибори, лідер КНР Сі Цзінпін хоче переобиратися на наступний термін правління. А візит високопоставленої американської політикині на Тайвань був би для нього таким публічним ляпасом, і заохоченням для Тайваню. Тож цього він прагне запобігти будь-якими силами. До речі, Байдену, під час їхньої телефонної розмови минулого тижня Сі сказав, що США граються з вогнем і ризикують обпектися.

Водночас представник Білого дому Джон Кірбі на брифінгу наголосив, що Пелосі має право відвідати Тайвань, як й інші законодавці США. Він нагадав, що спікерка Палати представників США вже відвідувала Тайвань як членкиня Конгресу.

Своєю чергою дежсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо під час візиту Пелосі на Тайвань Китай створить напруженість – "відповідальність буде повністю на Пекіні".

Раніше повідомлялося, що на тлі війни Росії проти України Китай робить висновки щодо захоплення Тайваню, а Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ на випадок атаки Китаю.

Чому Тайвань важливий для КНР та чому ворогують ці країни — читайте за посиланням.

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