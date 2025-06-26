Написав розписку, що одружиться, і втік: в Україні судили хлопця через секс із 15-річною

Дівчина на суді розповіла, що тяжко пережила розрив із хлопцем / © Freepik

У Дніпропетровській області до 2 років обмеження волі засудили хлопця через секс із 15-річною дівчиною.

Про це йдеться у вироку Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 23 червня 2025 року.

Хлопця звинуватили у сексі із неповнолітньою

За даними суду, дорослий хлопець від січня до квітня 2020 року неодноразово займався сексом із тоді ще 15-річною дівчиною. Хлопця звинуватили за ч.1 ст. 155 КК України, тобто статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку. Також з обвинуваченого просили стягнути 20 тис. грн матеріальної шкоди та 80 тис. грн моральної.

На суді підозрюваний провину визнав. Він пояснив, що може погодитись на стягнення у розмірі 15 тис. грн моральної шкоди.

Дівчина вважає, що дорослий хлопець її використав

Потерпіла на суді розповіла, що почала зустрічатись із підсудним у січні 2020 року. Тоді ж вони займались сексом. Дівчина стверджувала, що хлопець вже тоді пообіцяв її одружитись із нею. Коли про це дізналась мама потерпілої, то запросила хлопця в гості, де він написав розписку, що одружиться із її донькою. Проте у травні 2020 року хлопець покинув її. Коли мама дівчини прочитала їхню переписку, в якій йшлось про секс, то вирішила написати заяву у поліцію. Потерпіла зазначила, що тоді вона ще була дитиною та довірилась підсудному, а він її просто покинув. Після розриву вона порізала собі руки та лежала у лікарні. Також дівчина консультувалась у психотерапевта у Дніпрі.

Що розповіли мати та бабуся дівчини

Мати дівчини на суді пояснила, що коли вона дізналась про статеві стосунки між її донькою та підсудним, то змусила хлопця написати розписку про те, що він визнає, що в них був секс та він одружиться із її донькою. Також там йшлось, що пара зобов’язується більше не мати сексу. Таким чином жінка думала, що припинить статеві стосунки між своєю неповнолітньою донькою та її дорослим хлопцем. Коли хлопець покинув доньку, то у дівчини почалась депресія і вона лікувалась.

Бабуся дівчини розповіла, що потерпіла тяжко пережила розрив: вона намагалась вчинити суїцид та навіть писала прощальні записки.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав хлопця винним за ч.1 ст. 155 КК України. Його засудили до 2 років обмеження волі.

Також підсудним повинен заплатити дівчині 20 тис. грн моральної шкоди. У решті позовних вимог суд відмовив.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.