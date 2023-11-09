Нардеп на смерть збив 18-річну дівчину: гучна справа отримала несподіваний поворот

Народному депутатові від “Батьківщини” Андрію Ніколаєнку 9 листопада обрали запобіжний захід. 3 листопада парламентар збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирщині, в чому сам зізнався.

Що сказав нардеп у суді, яка відповідальність загрожує та які ще деталі відомо про цю справу, детальніше йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Прокурор вимагав обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За Ніколаєнка прийшли вступитися колеги з Верховної Ради. На захист нардепа став командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, за словами кореспондентки “Суспільного”, його лист адвокати долучили до справи. Сирський закликав обрати Андрію Ніколаєнку не тримання під вартою, а інший запобіжний захід.

Разом із листом від Сирського, судді подали лист від командувача сил територіальної оборони ЗСУ Анатолія Баргилевича. Крім того, народний депутат Валентин Наливайченко заявив, що бере Андрія Ніколаєнка на поруки.

Виступив у суді і сам Ніколаєнко. Він попросив "забути", що він нардеп і не політизувати цю справу. Подробиці коментувати не став, а лише заявив про свою відкритість перед слідством.

"Я б не хотів, щоб трагічна справа щодо ДТП стала політичною через те, що це народний депутат чи інша посадова особа. З перших хвилин ДТП я допомагав слідству, я був відкритим, пройшов усі необхідні експертизи і далі буду відкритим перед слідчими. Нікуди не ховався і не збирався ховатись", – заявив Ніколаєнко.

Про те, що нардеп відразу ж пішов на співпрацю з правоохоронцями підтвердили і свідки ДТП. Як виявилося, дівчина перебігала дорогу у невстановленому місці, за словами родичів – поспішала до магазину по інший бік траси.

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Навіть на кадрах із відеореєстратора одного з водіїв, який проїжджав повз місце трагічної ДТП, видно, що тіло загиблої лежить далеко від пішохідного переходу, оскільки дорога в тій ділянці розділена двома відбійниками.

Нардеп після трагедії у своїх соцмережах покаявся за скоєне, але з’ясувалося, що незадовго до події Андрій Ніколаєнко перевищив дозволену швидкість на трасі, за що сплатив штраф. А на суді прокурор долучив до справи результати технічної експертизи. Відповідно до неї, швидкість авто під час руху становила від 141 до 153 кілометрів на годину. Напередодні нардеп погодився поспілкуватися із журналістами сайту ТСН. ua. У коментарі він переконував, що під час ДТП не перевищував допустиму швидкість.

"Я визнаю, що до цього я перевищив швидкість. Це було зафіксовано камерою, я сплатив цей штраф. Це було в той день, але за 60-70 км до цього місця. В абсолютно іншому місці. В той момент, коли дівчина вибігла, я почав реагувати, гальмувати. Швидкість була в межах норми", – запевнив він.

Яка дозволена швидкість

Маємо нагадати, на автошляхах за межами населених пунктів дозволено їхати зі швидкістю 90 км/год. Якщо дорогу за містом обладнано розділовою смугою, тоді 110 км/год. На автомагістралях допускається швидкість 130 км/год. Тож згідно з технічною експертизою, нардеп швидкість перевищив.

Тим часом журналісти з’ясували, що дівчина була сиротою та жила зі своєю сестрою та її дітьми. Про це в коментарі ТСН.ua повідомила одна з родичок загиблої Олеся Бондарчук.

"Вікторія проживала разом зі своєю сестрою, в якої п’ятеро діток. Після загибелі Вікторії в родині не знали, де взяти грошей на те, щоб поховати її. Довелося позичати на похорон. Щодо швидкості депутатської автівки, то за словами мого брата та інших людей, вона була перевищена", – зазначила родичка загиблої

Позиція родичів та депутата

Дівчина додала, що депутат, фігурант аварії, зі слів родини загиблої Вікторії, пропонував допомогу, після чого у сім’ї склалося враження, що він хоче зам’яти цю справу. Але Ніколаєнко слова дівчини спростовує й каже протилежне.

"Чому відмовилися? Я надав допомогу на поховання. Чисто по-християнськи побачив, що сім’я небагата. Передав кошти на поховання. Не знаю, де і що вони позичали", – каже нардеп.

Що вирішив суд?

Печерський суд обрав Андрію Ніколаєнку запобіжний захід у вигляді цілодобового тримання під вартою до 4 січня 2024 року, без права внесення застави, і з носінням браслету. Здати він має і свій закордонний паспорт.

Єдине, що хочеться, звернутися як до водіїв так і до пішоходів, аби усі дотримувалися правил дорожнього руху, бо такі, здавалося б дрібниці іноді можуть врятувати наше життя. Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним загиблої дівчини.

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Нардеп на смерть збив молоду ДІВЧИНУ! Гучна справа отримала НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ!

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