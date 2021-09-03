Нардепам від ОПЗЖ не дозволили зійти з літака в полтавському аеропорту

Чиновники пояснили, що летовище нині перебуває на реконструкції.

Депутатів від ОПЗЖ не пустили до Полтави. Літак із Києва, на борту якого перебувало 15 осіб, дев’ятеро з них нібито народні обранці, серед яких і Сергій Льовочкін з дружиною, - приземлився на летовищі Полтави, не маючи на те дозволу. Бо летовище нині на реконструкції, і у запиті на посадку було вказано - лише екіпаж.

Та дізнавшись від спецслужб, що пасажири на борту таки є, працівники аеропорту вирішили не дати їм зійти. Тому заблокували літак пожежними машинами і змусили судно покинути летовище. Як відомо, борт відправився до Харкова. Про це 3 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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"До нас надійшов запит, щоб ми прийняли борт, на якому буде 15 пасажирів. Враховуючи, що зараз аеропорт перебуває в стані реконструкції, у нас немає ліцензії та спецдозволу на прийом бортів із пасажирами, ми відмовили. А вранці побачили машини, що зустрічати когось мали, почали виясняти і нам сказали, що пасажири таки є на борту. Було ухвалено рішення, що висадки в полтавському аеропорту не буде", - розповів перший заступник гендиректора КП "Аеропорт-Полтава" Юрій Колісник.

Новини України: летовище Полтави не дозволило депутатами від "ОПЗЖ" вийти з літака

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