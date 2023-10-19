Нардепи почубилися через УПЦ МП: чому в Україні ніяк не заборонять російську церкву

Що заважає Раді заборонити Московський патріархат та коли може бути ухвалено історичне рішення – йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна ТСН.ua.

Верховна Рада на засіданні 19 жовтня у першому читанні підтримала заборону на діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Рішення, яке відверто затягували впродовж 9 місяців, нарешті може бути ухвалено!

Але не все так просто – у Раді є ті, хто палко підтримує УПЦ МП, і схоже буде боротися за неї до останнього. Як це часто буває у парламенті, не обійшлося і без суперечки. Що заважає Раді заборонити російську церкву та коли може бути ухвалено історичне рішення? Про це йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна ТСН.ua.

Перше читання таки пройдено. Попри те, що дискусії про заборону релігійних установ, які керуються з Росії назрів уже давно, а на підтримку висловлювався Зеленський, винести на голосування законопроєкт не могли від самого початку вторгнення. 19 жовтня за нього таки проголосували – 266 депутатів висловились за.

Чому чекали так довго?

Пояснювали це по-різному. Раніше Голова ВР Стефанчук казав, що зібрати голоси не вдасться. Підтверджував це і очільник монобільшості Давид Арахамія. Буцімто в "Слузі народу" є ті, хто проти.

А якщо це проігнорувати, то можна втратити підтримку більш нагальних законів, наприклад – не ухвалити бюджет. Утім 19 жовтня Рада проголосувала і за те, і за те.

Хто захищає УПЦ МП у Раді

На захист УПЦ МП таки виступили 15 депутатів, зокрема з екс-ОПЗЖ.

Їхні наміри інші депутати схоже не оцінили. Почали сваритись та мірятись тим хто з них більше розділяє Україну.

За що власне проголосували депутати – за основу парламентарі взяли урядовий проєкт 8371. Його називають м’якшим, ніж ті, які пропонували депутати. Він має запустити непростий і тривалий механізм до заборони.

І справді, за ним спеціальна комісія має визначити чи справді якась церква підпорядковується чи має зв'язки з РФ. Якщо так і є, то спочатку видати припис, щоб там вирішили цю ситуацію. Як ні, то можна подавати до суду.

Попри компромісність цього документу, його противники прирівнють законопроєкт до гоніння на церкву.

Депутат Артем Дмитрук, колишній член фракції “Слуга народу”. Звідти його виключили у 2021-му. Він відомий тим, що відкрито захищає УПЦ МП, зокрема хвалив та назвав мудрим митрополита Онуфрія. Одного разу Дмитрук навіть погрожував повстанням парафіян, якщо УПЦ МП таки заборонять.

"Ми не повинні розгойдувати, розкручувати внутрішні проблеми. Ми всі знаємо, що УПЦ – це найбільша церква в Україні з найбільшою кількістю парафіян. І зараз "поклич людей...", – заявляв Дмитрук.

А ще Дмитрук не так давно вляпався в інший скандал. 6 жовтня він разом із депутатом Куницьким побив військовослужбовця ЗСУ просто у центрі Києва. Хлопцю довелося звернутися до лікарів.

Прокоментував голосування і голова пресцентру синодального відділу УПЦ митрополит Климент. Його слова наводить BBC:

"Для того, щоб обмежити когось в громадянських правах, слід було б довести його злочин. Я переконаний, що ніякі інстанції ніколи не зможуть довести, що мільйони вірян УПЦ є злочинцями, бо це не так. Тож застосування якихось санкцій до невинуватих людей, і обмеження їхньої свободи совісті лише на підставі їхніх релігійних переконань, буде неможливим. А якщо такі спроби і будуть здійснюватися, то це буде говорити про злочинність представників влади, а не вірян УПЦ".

Коли ухвалять закон в цілому?

Це залежить від кількості правок і зацікавленості депутатів. Співрозмовник BBC у парламенті давати прогнозів також не наважився, утім припустив, що це може затягнутися і на місяці.

Варто зауважити, що за даними КМІС на кінець 2022-го року, понад половина українців підтримували заборону УПЦ МП. За УПЦ МП при цьому - лише 5%. Але це – значна кількість людей.

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⚡ "Ти чорт, йо**ний!” Нардепи ледь не побилися! Рада ухвалила рішення щодо УПЦ МП!