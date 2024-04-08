Нардепи "рознесли" законопроєкт про відповідальність за неявку за повісткою або на медогляд – деталі

На думку нардепа від фракції "Голос" Андрія Осадчука, до документа є дуже багато зауважень.

Найближчими днями народні депутати мають розглянути законопроєкт, що може посилити відповідальність за неявку до ТЦК (штраф до 204 тис. грн) чи на медогляд (навіть кримінальна відповідальність). Цей законопроєкт подав Кабмін.

Детальніше про цей документ розповіли нардеп від фракції "Голос" Андрій Осадчук і нардеп від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону.

На думку нардепа від фракції "Голос" Андрія Осадчука, законопроєкт про відповідальність за неявку за повісткою або на медогляд не має шансів потрапити на розгляд, бо до нього є дуже багато зауважень.

Осадчук нагадав, що цей проєкт лежить у Раді ще з 25 грудня 2023 року і "ним особливо ніхто не цікавився, бо він йшов як сателітний" до основного законопроєкту про мобілізацію.

"Минулого тижня була робоча група в межах комітету з питань правоохоронної діяльності. Приходили хлопці з Генштабу, і ми вперше фактично обговорювали цей законопроєкт. Він стосується цілої низки питань посилення відповідальності з усіх питань щодо ведення обліку, порушення законодавства про мобілізацію і т.д. Але цей законопроєкт не те що близький до нуля, щоб його ухвалили, але в такому вигляді його ніхто не буде ухвалювати", – сказав Осадчук.

За словами нардепа, наразі є "абсолютно категоричні негативні висновки" всіх залучених установ, починаючи від експертного управління ВР, закінчуючи Нацполіцією, СБУ.

Осадчук зауважив, що попри те, що документ подавав Кабмін за підписом прем'єра Шмигаля, "а не якийсь навіжений депутат", законопроєкт дуже погано написано – як за формою, так і по суті.

Він нагадав, що у документі передбачалися шалені штрафи за порушення військового обліку – до 100 чи навіть 200 тисяч грн.

"Але в традиціях цього парламенту є така традиція підтримувати не законопроєкт, а ідею. Тому я не виключаю, що “слуги” будуть намагатися протягувати ідею. Але в будь-якому випадку це все буде переписуватися", – сказав Осадчук.

Осадчук наголосив, що відповідальність за ухиляння існує і зараз. І в період воєнного стану вона досить висока.

"Але справа не тільки в штрафах – ми їх будемо піднімати, бо вони зовсім смішні, ще з мирних часів. Але одними покараннями ми не вирішимо питання якості призову на військову службу. Зокрема, дуже багато ухилянтів просто не можуть знайти, бо є проблеми з реєстрами. Проблема не тільки в самих мобілізованих, а й у якості роботи ТЦК, ВЛК", – сказав нардеп.

Депутат від "Батьківщини" і перший заступник голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк погодився, що ця версія законопроєкту не має "перспективи навіть потрапляння в сесійну залу, не кажучи щоб набрати 226 голосів".

"Це необґрунтовані пропозиції, які пропонує невідомо хто. А уряд не готовий відстоювати свою позицію. Але закон про вдосконалення мобілізації однозначно буде ухвалений, в якій редакції – ще зарано говорити. А далі потрібно вести професійну дискусію, що вдосконалювати, і яка відповідальність має бути. Зрештою, вона на сьогодні існує в адміністративному, кримінальному судочинстві. Але те, що пропонується на сьогодні, не витримує жодної критики і не є обґрунтованим", – сказав він.

Водночас нардеп припустив, що дискусія триває, і вона може вилитися в іншу, м'якшу форму законодавчої ініціативи з боку уряду.

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Нардепи "рознесли" УРЯДОВИЙ законопроєкт про штрафи та ув'язнення ухилянтів!

Раніше нардеп Єгор Чернєв спрогнозував, коли закон про мобілізацію може набрати чинності.

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