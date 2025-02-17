Нардепка заявила, що робота всіх АЗС може зупинитись 1 березня: яка причина і що каже експерт

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна сьогодні заявила, що від 1 березня може зупинитись робота всіх АЗС. Причиною тому вона називає те, що від 1 березня можна використовувати тільки реєстратори розрахункових операцій, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601.

"Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передавання інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли затвердять – невідомо", – написала Южаніна в своєму Telegram-каналі.

Зі свого боку, експерт з питань палива Геннадій Рябцев прокоментував для ТСН.ua ситуацію. За його словами, така проблема дійсно є і на неї потрібно звертати увагу. Але заправки не зупиняться.

"Дуже часто буває так, що необхідні для роботи документи з’являються за декілька днів або в той же день, коли вони потрібні. Тому потрібно нагадувати органам влади про те, що потреба в цьому є. У нас все, що стосується адміністрування податків і податкової служби, не завжди вчасно відбувається. Зверніть увагу на те, що коли потрібно змінювати якісь форми, акцизи, то це потрібно "на вчора". Чи вирішиться це питання? Як завжди, в останній момент. Якщо питання не вирішиться, то дійсно виникнуть проблеми з роботою заправок", – вважає Геннадій Рябцев.

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