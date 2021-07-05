Нардеп Брагар заперечив, що був за кермом під наркотиками, і звинуватив копів у вимаганні хабара

Нардеп Брагар заперечив, що був за кермом під наркотиками, і звинуватив копів у вимаганні хабара

За його словами, патрульних відсторонили від роботи.

Наркотиків не вживав, поліціянтам не погрожував. «Слуга народу» Євген Брагар заперечує підозри поліції у тому, що був за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

У субботу ввечері патрульні зупинили автомобіль нардепа через те, що в нього не підсвідчувався номерний знак. Під час розмови із нардепом поліцейскі запідозрили, що водій перебуває у стані наркотичного сп'яніння і направили його на огляд. Результати аналізів наразі ще невідомі.

Усі підозри копів нардеп відкидає і зробив два альтернативних тести у приватних лабораторіях - їхні результати негативні.

Крім того Брагар звинувачує копів у вимаганні хабаря, написав на них заяву до поліції і збирається звертатися до ДБР.

За його словами, патрульних відсторонили від роботи. А нацполіції повідомили, що наразі триває службова перевірка.

Більше подробиць у наступному випуску ТСН.

Новини України: Євген Брагар заперечує що був за кермом у стані наркотичного сп'яніння

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