Нардеп Брагар заперечив, що був за кермом під наркотиками, і звинуватив копів у вимаганні хабара

За його словами, патрульних відсторонили від роботи.
Наркотиків не вживав, поліціянтам не погрожував. «Слуга народу» Євген Брагар заперечує підозри поліції у тому, що був за кермом у стані наркотичного сп'яніння.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
У субботу ввечері патрульні зупинили автомобіль нардепа через те, що в нього не підсвідчувався номерний знак. Під час розмови із нардепом поліцейскі запідозрили, що водій перебуває у стані наркотичного сп'яніння і направили його на огляд. Результати аналізів наразі ще невідомі.
Усі підозри копів нардеп відкидає і зробив два альтернативних тести у приватних лабораторіях - їхні результати негативні.
Крім того Брагар звинувачує копів у вимаганні хабаря, написав на них заяву до поліції і збирається звертатися до ДБР.
За його словами, патрульних відсторонили від роботи. А нацполіції повідомили, що наразі триває службова перевірка.
Більше подробиць у наступному випуску ТСН.