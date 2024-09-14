“Нарешті все має змінитись”: Майкл Дуглас висловив сподівання на більшу агресивність США

Зірка Голлівуду висловив сподівання, що нарешті ситуація зміниться і адміністрація Байдена виявить рішучість..

Американський актор та кінопродюсер Майкл Дуглас вважає, що Сполучені Штати як лідери НАТО повинні виявляти більше практичності та агресивності у постачанні зброї Україні та дозволах на її застосування.

Про це він говорив в ексклюзивному інтерв’ю ведучій “1+1” Марічці Падалко.

“Я спілкувався з президентом Зеленським сьогодні на цю тему [дозволу США на застосування далекобійної зброї по території РФ] і мені дуже сумно, що нам знадобилося стільки часу, щоб розігнатися і набрати потрібну швидкість. Я зараз тримаю кулаки за те, щоб це сталося”, - зазначив він.

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При цьому Майкл Дуглас висловив сподівання, що нарешті ситуація зміниться і адміністрація Байдена виявить рішучість.

“Я читаю новини з Америки: хоча наші урядові структури давно підтримують передання Україні далекобійних ракет, затримка була більше за виконавцями в президентському офісі. Але нарешті все має змінитись”, - наголосив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ВПЕРШЕ В СТУДІЇ ТСН МАЙКЛ ДУГЛАС! АКТОР ДАВ ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ'Ю! ТАКОГО від НЬОГО ВИ ЩЕ НЕ ЧУЛИ!"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український лідер Володимир Зеленський працює над "планом перемоги", який має на меті змусити Росію припинити військову агресію вже цієї осені.

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