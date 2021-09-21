Народила і покинула: жінка згадала про дитину через 3 місяці після пологів

Народила і покинула: жінка згадала про дитину через 3 місяці після пологів

Породілля тепер повинна довести своє материнство через суд.

У квітні цього року у Гайсинському пологовому будинку народилася здорова дівчинка. Уже через дві години після пологів її мати несподівано зникла. Особиста інформація, яку жінка залишила у приймальному відділенні, виявилася неправдивою. Розшукати породіллю так і не вдалося. Коли ж минуло три місяці після пологів, жінка сама прийшла до пологового будинку з вимогою віддати їй дитину.

Про це йдеться 21 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Історія народження цієї крихітки вражає. Ще у квітні у пологовий під ранок приїхала породілля із чоловіком і сказала лікаря, що вже народжує. Жінку терміново забрали до відділення і буквально за 10 хвилин на світ з’явилась дівчинка. Здорова і доношена.

Як розповів завідувач акушерським відділенням Гайсинської лікарні Олександр Стародуб, маму і новонароджену дитину одразу перевели в палату для спільного перебування, але за кілька хвилин породілля зникла.

“Вона попросилася до душу, пішла. Дівчата почекали 5-10 хв, кинулися до душу - її немає. Все перебування її в стаціонарі закінчено”, - розповідав лікар.

Оскільки мати до немовляти не повернулася, про цей випадок повідомили в поліцію та соцслужбу. Як розповіла ювенальна офіцерка поліції Наталія Гудима, правоохоронці з'ясували, що людини із залишеними породіллею даними не існує, відмови від дитини вона теж не залишила.

Дівчинці ще в пологовому будинку підібрали ім’я, назвали на честь акушерки та лікаря, які приймали пологи — Надія Олександрівна.

“Вона була здорова, активна - їла, спала. Ми купали її, носили, гуляли з нею. Місяць у нас пробула і всім стала як рідна”, - розповідала акушерка Надія Форменна.

Аж раптом мати Надійки з’явилася у пологовому будинку сама. Прийшла разом з родичами і влаштувала скандал, вимагаючи повернути їй доньку, яку на той час уже перевели у будинку дитини.

Тепер своє материнство жінка доводить у суді. Як пояснила начальниця служби у справах дітей Гайсинської райдержадміністрації Таїсія Науменко, у судовому порядку встановлюється біологічне підтвердження материнства. Для цього, очевидно, доведеться пройти експертизу ДНК.

40-річна пані Ольга, яка судиться за право бути матір’ю Надійки, що-небудь пояснювати відмовляється. Сусіди розповідають, що у неї ще четверо дітей. Старшій доньці — 18 років, молодшій – всього три. Про п’яту вагітність ніхто із сусідів не знав.

У соцслужбі пояснюють, що Надійку віддали б одразу, якби Ольга у пологовому назвала свої справжні дані. Тепер материнство повинен встановити суд. На першому судовому засіданні, жінка знову ж таки не пояснила, чому залишила доньку після пологів.

Фахівці припускають, що в неї була така післяпологова реакція, спровокована екстремальними пологами.

Новини України: мати, що покинула здорову дитину у пологовому, вимагає її повернення

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