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Народила, поклала у сумку та залишила на холоді: як покарали матір, яка на Тернопільщині викинула дитину 

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Народила, поклала у сумку та залишила на холоді: як покарали матір, яка на Тернопільщині викинула дитину 

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Жінку засудили до 1 року іспитового терміну.

У Тернопільській області суд звільнив від покарання жінку, яка народила немовля, поклала його в сумку та залишила у закинутій будівлі. 

Про це йдеться у вироку Заліщицького райсуду, повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, мати 4 неповнолітніх дітей вдома народила немовля. Після цього вона поклала дитину до сумки та залишила в напівзруйнованому приміщенні. Дитину знайшла перехожа, яка її врятувала та викликала медиків і поліцію. 

На суді жінка визнала провину та уклала угоду зі слідством. За даними суду, вчинок жінки є нетяжким злочином.

"Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрювана беззастережно визнала себе винною, згідно ст.12 КК України, є нетяжким злочином", - йдеться у вироку суду. 

А тому її визнали винною за ч.2 ст.135 КК України. Жінку засудили до 2 років позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим. Також засуджена повинна сплатити 6639 грн за проведення експертиз. 

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