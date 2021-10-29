Народились в один день і померли разом: стало відомо, хто загинув у пожежі в Дніпрі

Народились в один день і померли разом: стало відомо, хто загинув у пожежі в Дніпрі

Сусіди впізнали загиблих. Це двійнята - Маргарита та Геннадій. Брат все життя піклувався про неї.

У Дніпрі під час пожежі загинули двійнята. Брат - усе життя піклувався про сестру з інвалідністю. Та нічна пожежа в багатоповерхівці обірвала життя обох. А от інших сусідів урятувала кішка.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Уся шістнадцятиповерхівка в ядучому диму. Пожежа спалахнула о пів на третю ночі, коли усі міцно спали. «У супроводі рятувальників виведено шість осіб на свіже повітря», - зазначали в ДСНС.

Що вчасно прокинулися і викликали рятувальників, жителі завдячують Моні. Кішка серед ночі розбудила пані Тамару. «Вона нявкала і дуже турбувалася. Ось завдяки їй та моєму нюху. Усіх сусідів підняли на вуха», - каже сусідка загиблих.

Пані Тамара почала рятувати сусідів. Дим валив з квартири під її оселею - з одинадцятого поверху.

Під час пожежі у Дніпрі загинули двійнята, а решту сусідів урятувала кішка | Новини України

За годину рятувальники загасили пожежу в квартирі і знайшли двох загиблих всередині - п’ятдесятсемирічних брата та сестру. «Брат під ящик засунувся. Її не знайшли на ліжку, вона виходила. Обігрівач вони, можливо, включили, згоріло все», - розповідають свідки.

Сусіди впізнали загиблих. Це двійнята - Маргарита та Геннадій. Брат все життя піклувався про неї.

Що могло спричинити пожежу, нині встановлюють експерти. Серед версій - закорочення дротів. Водночас правоохоронці шукають родичів загиблих двійнят. Де їхня мати, ніхто з сусідів не знає.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання