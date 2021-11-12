"Народилися у сорочках": як почуваються постраждалі у приголомшливій ДТП у Харкові та що говорить винуватець аварії

Чоловікові обиратимуть запобіжний захід.
Приголомшлива ДТП сталася напередодні в Харкові. Батько травмованого в аварії хлопця чергував усю ніч біля ліжка сина в лікарні.
Про те, як це було, що загрожує кермувальнику і яку версію того, що сталося, він розказав слідчим - 12 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Так, моторошні кадри, оприлюднені напередодні, вразили мільйони українців. Білий позашляховик не зупиняється не червоне світло, в’їжджає у юрбу на пішохідному переході та збиває з ніг двох підлітків. Навіть після цього не гальмує, а тягне дитину по асфальту через усе перехрестя. Свідки кидаються до потерпілих. На місце приїжджають медики.
Народилися у сорочках - кажуть медики про 13-річних Дашу і Сашка, яких збив позашляховик. У дітей - жодного перелому, лише - численні забиття та черепно-мозкові травми.
Познайомилися один з одним Сашко та Даша у лікарні. Хоча вчаться в одній школі. Того дня поверталися з уроків.
"Дівчина з паралельного класу. Вони йшли не разом. Вони просто опинилися одночасно в одному місці. Портфель на шматки, одяг на шматки. Все розірване. Ну, живий, добре", - розповідає батько постраждалого хлопця Дмитро Михайлюта.
Батько усю ніч просидів біля синового ліжка. Каже: Сашко не міг спати, надто нила рука, а сьогодні в ній виявили тріщину. Але попри це син уже пожвавішав.
Аварію хлопчина пам'ятає лише уривками.
"Він сказав, що машину бачив. Вона була далеко, їхала не швидко. І навіть не було думки, що вона не зупиниться", - переповідає батько слова сина.
Але Toyota вагою майже три тони не зупинилася. Як з'ясувалося, кермував автівкою 34-річний харків'янин. Як наїхав на людей і чому не натиснув на гальма, пояснив слідчим.
"Він каже про те, що ця трагічна ситуація трапилась через те, що він задивився на мобільний телефон під час керування автомобілем", - розповідають у прокуратурі.
У поліції скоро з'ясували, цей чоловік вже не раз мав проблеми з законом. Місяць тому він уже спричинив аварію, щоправда без постраждалих. А у травні за крадіжку отримав три роки. Щоправда з випробувальним терміном - рік. Ще раніше притягувався до відповідальності за зберігання наркотиків, але справа до суду так і не дійшла.
А поки слідчі ведуть своє розслідування, в місцевих соцмережах з'являються нові вибухові історії. Невідомо звідки з'являється відео, як людина схожа на винуватця ДТП біля автівки, схожої на той самий позашляховик, шукає щось схоже на закладку наркотиків.
Також вдалося з'ясувати, що він жив на орендованих квартирах. Міняв їх чи не кожен рік. Сусіди називають його дебоширом. І білий позашляховик біля будинку, де він жив, сусіди бачили.
Елітний позашляховик, судячи з усього - не його. По документах автівка належить харківській агрофірмі, власниця якої - дружина місцевого чиновника. Ймовірно, він був там водієм, але під час арешту сказав, що безробітний.
За добу поліції вдається з'ясувати - водій сів за кермо у стані наркотичного сп'яніння. Результати експертизи свідчать - в його крові є метадон - напівсинтетичний наркотик. За аварію з потерпілими йому світить до 8 років у в'язниці. До них можуть додати три роки за крадіжку.
Нагадаємо:
- У Києві вдень 12 листопада на вулиці Будівельників водій вантажівки переїхав на смерть жінку. В обставинах події розбираються правоохоронці.
- А у Луцьку сталася ДТП за участю пішохода. Вагітну жінку на дорозі збив легковик. Жінку доправили до лікарні у стані стресу.
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