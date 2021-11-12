"Народилися у сорочках": як почуваються постраждалі у приголомшливій ДТП у Харкові та що говорить винуватець аварії

"Народилися у сорочках": як почуваються постраждалі у приголомшливій ДТП у Харкові та що говорить винуватець аварії

Чоловікові обиратимуть запобіжний захід.

Приголомшлива ДТП сталася напередодні в Харкові. Батько травмованого в аварії хлопця чергував усю ніч біля ліжка сина в лікарні.

Про те, як це було, що загрожує кермувальнику і яку версію того, що сталося, він розказав слідчим - 12 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, моторошні кадри, оприлюднені напередодні, вразили мільйони українців. Білий позашляховик не зупиняється не червоне світло, в’їжджає у юрбу на пішохідному переході та збиває з ніг двох підлітків. Навіть після цього не гальмує, а тягне дитину по асфальту через усе перехрестя. Свідки кидаються до потерпілих. На місце приїжджають медики.

Народилися у сорочках - кажуть медики про 13-річних Дашу і Сашка, яких збив позашляховик. У дітей - жодного перелому, лише - численні забиття та черепно-мозкові травми.

Познайомилися один з одним Сашко та Даша у лікарні. Хоча вчаться в одній школі. Того дня поверталися з уроків.

"Дівчина з паралельного класу. Вони йшли не разом. Вони просто опинилися одночасно в одному місці. Портфель на шматки, одяг на шматки. Все розірване. Ну, живий, добре", - розповідає батько постраждалого хлопця Дмитро Михайлюта.

Батько усю ніч просидів біля синового ліжка. Каже: Сашко не міг спати, надто нила рука, а сьогодні в ній виявили тріщину. Але попри це син уже пожвавішав.

Аварію хлопчина пам'ятає лише уривками.

"Він сказав, що машину бачив. Вона була далеко, їхала не швидко. І навіть не було думки, що вона не зупиниться", - переповідає батько слова сина.

Але Toyota вагою майже три тони не зупинилася. Як з'ясувалося, кермував автівкою 34-річний харків'янин. Як наїхав на людей і чому не натиснув на гальма, пояснив слідчим.

"Він каже про те, що ця трагічна ситуація трапилась через те, що він задивився на мобільний телефон під час керування автомобілем", - розповідають у прокуратурі.

У поліції скоро з'ясували, цей чоловік вже не раз мав проблеми з законом. Місяць тому він уже спричинив аварію, щоправда без постраждалих. А у травні за крадіжку отримав три роки. Щоправда з випробувальним терміном - рік. Ще раніше притягувався до відповідальності за зберігання наркотиків, але справа до суду так і не дійшла.

А поки слідчі ведуть своє розслідування, в місцевих соцмережах з'являються нові вибухові історії. Невідомо звідки з'являється відео, як людина схожа на винуватця ДТП біля автівки, схожої на той самий позашляховик, шукає щось схоже на закладку наркотиків.

ДТП у Харкові: наркотик метадон став причиною наїзду позашляховика на підлітків

Також вдалося з'ясувати, що він жив на орендованих квартирах. Міняв їх чи не кожен рік. Сусіди називають його дебоширом. І білий позашляховик біля будинку, де він жив, сусіди бачили.

Елітний позашляховик, судячи з усього - не його. По документах автівка належить харківській агрофірмі, власниця якої - дружина місцевого чиновника. Ймовірно, він був там водієм, але під час арешту сказав, що безробітний.

За добу поліції вдається з'ясувати - водій сів за кермо у стані наркотичного сп'яніння. Результати експертизи свідчать - в його крові є метадон - напівсинтетичний наркотик. За аварію з потерпілими йому світить до 8 років у в'язниці. До них можуть додати три роки за крадіжку.

Нагадаємо:

У Києві вдень 12 листопада на вулиці Будівельників водій вантажівки переїхав на смерть жінку . В обставинах події розбираються правоохоронці.

. В обставинах події розбираються правоохоронці. А у Луцьку сталася ДТП за участю пішохода. Вагітну жінку на дорозі збив легковик. Жінку доправили до лікарні у стані стресу.

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