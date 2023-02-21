Народний суд над Путіним розпочався в Гаазі: які наслідки матиме процес

У Гаазі розпочався трибунал, мета якого - викрити воєнні злочини російського диктатора. Покази свідків вислуховують судді, а обвинувачення представляють відомі міжнародні прокурори. Втім, юридичної сили рішення суду не матиме, йдеться в ТСН.

Тут все справжнє - судді, прокурори і свідки злочинів єдиного обвинуваченого. Сам російський диктатор запрошення на так званий народний трибунал у Гаазі проігнорував. “З огляду на відсутність відповіді, Офіс прокурора пропонує проводити слухання без обвинуваченого”, - звучить у суді.

Для Дрю Вайта з Канади його роль звична - він представляє обвинувачення у трибуналі щодо геноциду у Руанді. “Сьогоднішній суд базується на тих самих принципах і правилах, які б ми мали на трибуналі авторизованому Організацією об’єднаних націй. Я багато років працюю прокурором у таких справах. Щоправда, тут ми побачимо менше доказів, бо у нас є лише чотири дні”, - каже міжнародний юрист Дрю Вайт.

І прокурори, і судді були учасниками попередніх міжнародних трибуналів. Вони з’їхалися з усього світу, аби довести, що такий процес можливий. “Це неформальний трибунал створений тому, що у світі немає суду, який може судити саме за злочини агресії і саме найвище політичне і військове керівництво, як Росії так і Білорусі”, - каже адвокат Юрій Білоус, який займається збором доказів воєнних злочинів в Україні.

Херсонська журналістка Анжела Слободян про злочини росіян у рідному місті розповідає півтори години. “ Це як підготовчий такий процес до звичайного суду, який має бути, коли закінчиться ця війна”, - каже він.

Навіть у такому короткому і символічному процесі перелік злочинів російського диктатора займає тринадцять сторінок. Слухання триватимуть тиждень. Вже у цю п’ятницю на річницю повномасштабного вторгнення Росії судді винесуть вирок Путіну.

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