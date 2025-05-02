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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Народила та викинула на смітник: моторошні подробиці смерті немовляти в Рівному

У Рівному на смітнику знайшли тіло дитини. Поліція розповіла моторошні подробиці трагедії.

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Фото автора: Анна Махно Анна Махно
Народила та викинула на смітник: моторошні подробиці смерті немовляти в Рівному

Смітники, де знайшли дитину / © ТСН

Мертве немовля знайшли біля смітників в одному з районів Рівного. Дівчинка народилася всього кілька днів тому, кажуть у поліції. Оперативники одразу кинулися шукати породіллю і знайшли. Нею виявилася 42-річна жінка.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Породіллю забрали правоохоронці. У квартирі, де її знайшли, експерти зібрали докази. А почалося все з жахливої знахідки: закутане в ковдрі та не дихає. Про знайдене біля смітників немовля до поліції повідомила 62-річна рівнянка. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група.

На вигляд дівчинці було всього кілька днів. Поліцейські кинулися шукати породіллю. Коли ж сусіди дізналися, що копи шукають матір немовляти, яке знайшли біля смітників — були приголомшені. Оперативним шляхом працівники карного розшуку швидко встановили особу породіллі. Нею виявилася 42-річна уродженка Рівненського району. Копам вона розповіла: приїхала з-за кордону на початку квітня. У Рівному жила в квартирі знайомої. Народжувала сама.

Місце, куди викинули немовля / © ТСН

Місце, куди викинули немовля / © ТСН

«За словами жінки, дитину вона народила 26 квітня, за попередніми висновками експертів дівчинка була жива», — каже речниця Нацполіції Рівненщини Катерина Пилипчук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 2 травня. СИБІР БЕЗ ІНТЕРНЕТУ - масштабний КОЛАПС у РФ. ЖАХІТТЯ у Житомирі

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