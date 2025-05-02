Народила та викинула на смітник: моторошні подробиці смерті немовляти в Рівному

Смітники, де знайшли дитину / © ТСН

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Мертве немовля знайшли біля смітників в одному з районів Рівного. Дівчинка народилася всього кілька днів тому, кажуть у поліції. Оперативники одразу кинулися шукати породіллю і знайшли. Нею виявилася 42-річна жінка.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Породіллю забрали правоохоронці. У квартирі, де її знайшли, експерти зібрали докази. А почалося все з жахливої знахідки: закутане в ковдрі та не дихає. Про знайдене біля смітників немовля до поліції повідомила 62-річна рівнянка. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група.

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На вигляд дівчинці було всього кілька днів. Поліцейські кинулися шукати породіллю. Коли ж сусіди дізналися, що копи шукають матір немовляти, яке знайшли біля смітників — були приголомшені. Оперативним шляхом працівники карного розшуку швидко встановили особу породіллі. Нею виявилася 42-річна уродженка Рівненського району. Копам вона розповіла: приїхала з-за кордону на початку квітня. У Рівному жила в квартирі знайомої. Народжувала сама.

Місце, куди викинули немовля / © ТСН

«За словами жінки, дитину вона народила 26 квітня, за попередніми висновками експертів дівчинка була жива», — каже речниця Нацполіції Рівненщини Катерина Пилипчук.

Дата публікації 18:09, 02.05.25 Кількість переглядів 19 Приїхала з-за кордону та викинула немовля: країна здригнулася через цю трагедію

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