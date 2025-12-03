"Народився страшного ранку": з лікарні виписали 3-місячного Назарчика, мати якого загинула через атаку на Київ

Маленького Назарчика виписали з лікарні / © ТСН

Із лікарні виписали тримісячного Назарчика — дитину, чия мати, Тетяна, загинула у вересні внаслідок російської атаки на Київ. Жінка тоді дістала 95 відсотків опіків тіла, і на сьомому місяці вагітності медики мусили екстрено викликати пологи.

Позаду в Назарчика три місяці боротьби за життя в реанімації, чотири нейрохірургічні операції та нелюдські випробування, які спіткали його родину.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Народжений у «страшний ранок»

Назарчик народився 7 вересня, у «страшний ранок», на 32 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину. Його батьки, Тетяна та Вадим, переїхали до столиці з Кіровоградщини, готуючись до появи первістка. Під час вибуху мама Тетяна отримала 95% опіків тіла і прожила менше трьох тижнів.

Дитина, народжена в умовах важкої травми, перебувала у критичному стані, про що розповіла дитяча лікарка-нейрохірургиня.

«Назар перебував у дуже важкому стані. З одного боку у нього прогресувало розширення шлуночкової системи головного мозку. І підвищення внутрішньочерепного тиску. На фоні крововиливу, яке сталося саме через цю важку травму», - каже дитяча лікарка-нейрохірургиня Перинатального центру м. Києва Надія Белькевич.

Батько хлопчика потребує допомоги

Поки в одній лікарні лікарі боролися за життя малюка, в іншій у реанімації лежав батько хлопчика Вадим. Внаслідок російської атаки він втратив слух, а його тіло на 85% вкрите ранами від опіків. Попереду в нього ще кілька операцій та тривала реабілітація.

Благодійна організація «Мама і немовля» намагається організувати лікування Вадима за кордоном.

«Я звернулася в Італію за допомогою — ця клініка дає шанс і оперує людей безкоштовно. Ми зараз будемо подавати оновлені документи, який стан у нього зараз і будемо організовувати все, щоб повернути його до життя», - каже Алла Мельничук, керівниця благодійної організації «Мама і немовля».

Нове життя і великі сподівання

Сьогодні Назарчик разом із родиною, що зібралася в його палаті, готується до виписки.

«Ми дуже раді, що він живий. Це такий день, якого ми чекали. Тільки б було все добре», - каже бабуся Світлана Валентинівна.

Опіку над дитиною взяла тітка Оксана Богдан, яка разом із хлопчиком поїде до Івано-Франківська. Там на Назарчика вже чекає трирічний двоюрідний брат.

«Сьогодні прям сльози котяться, звичайно не так мало все бути. Повинні були бути б інші сльози. Все вперемішку.Це Тетяни продовження. Ми бачимо в ньому її. Це наша найцінніша памʼять. Яку ми будемо берегти. І будемо розказувати, яка в нього була дуже сильна і хороша мама», - каже Оксана Богдан.

Назарчик почувається добре і має всі шанси на здорове життя.

