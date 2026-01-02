Народжені 2026 року: хто перший з'явився на світ у Києві та про яку прикмету розповіли лікарі

У Києві цього року першим народився хлопчик / © unsplash.com

Новий 2026 рік Україна зустріла з новою надією. У столичних пологових будинках під звуки свята, яке цьогоріч у Києві вперше за час повномасштабної війни минуло без обстрілів, з’явилися на світ перші українці.

Хто народився першим та які прикмети бачать у цьому лікарі — у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Поїздка до пологового о 00:04

Для киянки Анни Кареліної новорічна ніч стала справжнім марафоном. Вона встигла приготувати святкову вечерю, прийняти друзів і навіть скуштувати запечену качку. Проте вже за кілька хвилин після опівночі стало зрозуміло: малюк вирішив не чекати.

«Ми зайшли в пологовий о 00:04», — згадує Анна.

Вже за кілька годин на світ з’явився кремезний хлопчик (вага 3600 г, зріст 54 см). Тепер у родині буде подвійне свято, а сину обиратимуть ім’я з «топсписку»: Алан, Олександр чи Дмитро.

Це вже друга дитина в сім’ї — Анна виховує дворічну донечку. Цікаво, що всі члени родини — «зимові», тож традиція продовжилася.

Символ миру: на другій хвилині року народився хлопчик

Лікарі Київського перинатального центру зазначають: першим 2026 року, лише за дві хвилини після дванадцятої, народився саме хлопчик.

«Існує думка, що хлопчики народжуються до війни. Але останні три роки частіше народжувалися дівчатка. Тепер побачимо, наскільки хлопчики нас приведуть до миру», — ділиться спостереженнями заступник директора центру Олег Маланчук.

Бебі-бум у новорічну ніч

Медики фіксують позитивну тенденцію: цієї новорічної ночі на світ з’явилося більше малюків, ніж у попередні роки війни.

У перинатальному центрі: 7 немовлят (4 хлопчики та 3 дівчинки).

Загалом по Києву: ще 5 малюків у інших закладах.

Лікарі також зазначають дивовижний факт: під час війни почастішали багатоплідні вагітності. Лише за минулий рік у столичному перинатальному центрі народилося 4 трійні та 199 двієнь. Для медиків це головний показник того, що демографічна криза, попри всі виклики, буде подолана.

