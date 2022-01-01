Народжені 1 січня: репортаж зі столичного пологового будинку

У Новорічну ніч у 5-му пологовому будинку Києва народилося семеро дітей.

1 січня ТСН традиційно завітала до немовлят, які народилися в Новорічну ніч. Лише в одному зі столичних пологових прийшли у цей світ одразу семеро малюків.

27-річна Жанна сьогодні вперше стала мамою. Про те, що Новорічну ніч проведе у пологовому, знала заздалегідь.

"Ми одразу подивилися, навіть прорахували в Інтернеті, і одразу нам вибило, що це 31 число", - каже породілля.

Народжувала сім годин, тому малюк з’явився на світ уже в 2022 році. Замість шампанського у новоспеченого батька Володимира, який теж був на пологах, в новорічному меню була лише вода:

"І то, лише, щоб губи змочить. Хвилювався дуже. І за дружину. І за малюка. Ну, витерпів".

Хлопчика назвали Ілля. Вага 3530, 54 см.

ТСН завітала до семи немовлят, які народилися в новорічну ніч | Новини України

Пологовий у традиційному вбранні - ялинка та іграшковий лелека з дітьми. Та сісти хоча б на 5 хвилин біля неї і зустріти Новий 2022 рік лікарям та медсестрам не вдалося.

"Якраз о 12-й годині, коли всі святкували Новий рік, у нас відбувався процес пологів", - каже лікарка, акушерка-гінекологиня 5-го пологового будинку Києва Інна Сокол.

Вона працювала в Новорічну ніч уже вдруге. Те, що Новий рік цього разу довелося зустрічати на роботі, її не засмучує. Сподівається, що вдома на неї ще чекає святковий стіл. Цієї Новорічної ночі, а рахують від опівночі до 9-ї ранку, в цьому пологовому народилося більше діток, ніж у попередні роки.

"Ніч у нас була дуже насичена. У нас народилося 7 діток, з них було 5 дівчаток і двоє хлопчиків".

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