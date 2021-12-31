Народжені 31 грудня: як святкують іменини і Новий рік одночасно

Про народжених під Новий рік навіть існує декілька досліджень.

Дата народження - 31 грудня. Ви колись задумувалися про те, як воно - бути народженим під ялинку? Свято тоді виходить подвійним чи навпаки? І як святкувати, коли в тебе день народження, а в усіх інших Новий рік, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

У цьому будинку одразу три іменинники - це Євгенія і її діти-двійнята. З чоловіком вони мріяли про двійню. І дуже хотіли, щоб діти з'явилися на світ саме взимку. Але тільки не 31 грудня. Жінка по собі знала, як то бути народженим у свято. Не завжди всім запрошеним вдається прийти. Іноді хтось за новорічною метушнею може навіть забути привітати.

Пологи були складними. Після народження в хлопчика двічі зупинялося серце. Жінка пригадує - спершу навіть ніхто не вітав з народженням дітей. Але лікарі змогли врятувати життя Кирила. І Євгенія називає це новорічним дивом. Відтоді кожного року 31 грудня в цій родині велике свято.

Відзначають завжди по-різному. Бувало й таке, що день народження святкували вранці, а вже ввечері - Новий рік. А ще всім трьом завжди весело від того, як на їхню дату народження реагують інші.

Про народжених під Новий рік навіть існує декілька досліджень. Психологи кажуть, що вони легко знаходять вихід із будь-яких ситуацій і рідше ніж інші влаштовують істерики.

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