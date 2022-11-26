Народжені під час блекауту: у Дніпрі під час зникнення світла лікарі приймали екстремальні пологи

18 дівчаток та 11 хлопчиків з’явилися на світ у Дніпрі після масштабного знеструмлення.

Найекстремальніші пологи були саме на початку: коли раптово зникло світло. Але завдяки непохитності лікарів усе минуло вдало. Щоправда, батько про народження сина дізнався лише через п'ять годин, бо не було зв’язку.

Про це інформує ТСН.

Зараз батьки ані на мить не відходять від свого первістка, що народився за екстремальних умов.

У темряві під ліхтарем - так Назарчик з’явився на світ. Масове знеструмлення по всій країні сталося, коли Оксані мали негайно провести кесарів розтин.

Було і боляче, і лячно, - зізнається Оксана. Проте відчувала: з її малюком все буде добре.

У лікарні терміново під'єднали генератори, аби вся необхідна апаратура буда напоготові. Кажуть: навіть прибирання забезпечили в темряві.

Що в нього народився син, батько немовляти дізнався лише за п'ять годин. Він був вдома без зв’язку за сто кілометрів від Дніпра.

На появу первістка Оксана та Юрій чекали сім років. Про таку бажану вагітність жінка дізналась одразу після повномасштабного вторгнення. Богатир - 3650 завважки та зростом 53 сантиметри - Назарчик почувається добре.

Що у малюка буде щаслива вдача, батьки не сумніваються.

Нагадаємо, що у Дніпрі мешканці багатоповерхівки готують на вогнищі у дворі через відсутність світла. Оскільки в будинку електричні плити, а світло відсутнє вже котру добу, люди використовують мангал.

Додамо, що мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що понад половині мешканців міста вже відновили електропостачання. Також запустили всі помпові станції, на лівому березі дали воду. Над відновленням на правому березі працюють комунальники.

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