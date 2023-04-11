Вже довоєнні темпи: як підприємство із Луганщини з частиною врятованого обладнання відродилось на Дніпропетровщині

З колишніх працівників підприємства вдалося зберегти лише чотирьох, інші роз'їхалися по світу, або лишилися на окупованих територіях

Відновили виробництво майже з нуля - тисячі комплектів форми для рятувальників відтепер виготовляють на Дніпропетровщині. Сюди вимушено перебралося підприємство з окупованого Северодонецька. Заледве змогли вивезти частину обладнання, машинки були побиті осколками, багато що розікрали окупанти. Попри все це підприємцям на новому місці вдалося все ж вийти на «довоєнні» потужності, йдеться в ТСН.

Двадцять п’ять швачок створюють захист для рятувальників. Підприємство працювало понад десяти років у Сєвєродонецьку на Луганщині, усе змінило повномасштабне вторгнення.

Пані Юлія, конструктор-модельєр, ледь вибралася з міста, із собою змогла взяти лише валізу, рюкзак та кицьку. “Я взагалі не очікувала, що мене зможуть вивезти. Я як згадаю! Бігла з кицькою, зі своїми речами, під цим бомбардуванням! Це жах! Виходжу! Коли все вщухло, а мої валізи ще стоять”, - пригадує жінка.

Засновниці пані Ользі довелося з нуля відновлювати справу на Дніпропетровщині. “Коли в нас ще не було взагалі нічого, з собою ми не змогли вивезти, набрали людей і по крупинках збирали інформацію про наші вироби. Стіл, світло, олівець і кусочка паперу. І ми зробили ці лекала”, - розповідає вона.

З колишніх працівників підприємства вдалося зберегти лише чотирьох, інші роз'їхалися по світу, або лишилися на окупованих територіях, тож на Дніпропетровщині шукали нових працівників. З обладнання, що було на Луганщині, врятували лише частину. “В машинках осколки, уламки були від вибуху. Все складно”, - каже Ольга.

Їхній затишний цех в Сєвєродонецьку пограбували та понівечили. Втім, власниця сподівається, після перемоги вона зможе повернутися на Луганщину, але й на Дніпропетровщині виробництво не припинить, бо рятувальники потребують захисту, а люди - робочих місць.

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