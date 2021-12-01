"Нас 65 мільйонів": Зеленський вніс на розгляд Ради законопроєкт про множинне громадянство

"Нас 65 мільйонів": Зеленський вніс на розгляд Ради законопроєкт про множинне громадянство

Важлива складова нашої міжнародної політики – підтримка світового українства, наголосив очільник дкржави.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство.

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Про це він сказав 1 грудня у щорічному посланні до парламенту.

"Важлива складова нашої міжнародної політики - підтримка світового українства. Я знаю наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту - нас 65 мільйонів. Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства - рівними українцями", - заявив глава держава.

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