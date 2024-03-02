“Нас чекають ще сотні, а то й тисячі Буч”: військовий попередив про небезпеку від Росії

Україну чекають ще сотні, а то й тисячі Буч, якщо росіяни “прорвуть” фронт і прийдуть в мирні міста та села.

Таку думку висловив історик, кандидат філософських наук, молодший лейтенант Національної гвардії "Азов" Владислав Дутчак на позивний “Доцент” в інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській.

Він розповів, що розуміє людей, які не хочуть воювати та кажуть, що не народжені для війни.

“Ну дивіться, от я сижу перед вами. Я людина, яка 18 років пропрацювала в вищої освіті, з 1992 року, і ніколи не був пов'язана з армією, жодного разу. Тому що за станом здоров'я я не служив. І більше скажу, що можливо, десь років п'ять тому я навіть не уявляв себе військовим. Я прекрасно розумію цих людей, тому що я також не надлюдина, і я знаю не так багато людей, які не знають страху. Але я їх знаю, і вони в “Азові”. Треба перебороти свій страх”, — каже Владислав Дутчак.

Наталя Островська і Владислав Дутчак / Фото: ТСН.ua

За його словами, найголовніше потрібно розуміти, що виходу в українців немає.

“Насправді, немає. Тому що мова йде не про якусь політичну експансію, або якусь економічну експансію — мова йде про знищення. І це абсолютно не приховуючи на російських пабліках пишуть їхні воєнкори, журналісти, говорять їхні політики, підтримує їх населення російське. Про знищення української нації. І якщо противник прорветься в наші рідні міста, села, які ще не окуповані, то їх очікує доля Бучі. Це треба всім усвідомити. Втекти не вдасться. І усвідомити те, що нас чекають ще сотні, а то й тисячі Буч, якщо росіяни прорвуть фронт і прийдуть”, — розповів “Доцент”.

Він каже, що не потрібно заспокоювати себе тим, що війну можна “пересидіти”, а жити “простій людині” можна навіть під окупацією.

“Напевно, десь так думали жителі Донецької, Луганської областей, Криму. Переважна більшість. А тепер їх мобілізують і женуть просто в “кращих” традиціях сталінського режиму. Україна пам'ятає Другу світову війну, коли так звані чорносвитники переправлялися через Дніпро, брали штурмом Київ і загинули їх сотні, тисячі і мільйони. І так само зараз противник робить. На всіх окупованих територіях він на облік ставить чоловіків і мобілізує їх. І ті, хто буде переховуватися від мобілізації, і якщо буде прорвано фронт, не дай Бог, росіяни прийдуть і мобілізують вас. І ви підете далі воювати проти тих українців, які будуть захищати свою батьківщину. І у вас не буде виходу абсолютно ніякого”, — каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Тільки той політик має право казати, що треба битися до останнього, хто пройшов пекло штурму!

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