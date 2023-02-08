"Нас кидало від стіни до стіни": українка розповіла про пережитий з дітьми землетрус у Туреччині

Українка Аріна Помогаєва, яка з родиною пережила руйнівний землетрус в Туреччині, в місті Адана, та бачила його на власні очі, в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua розповіла про масштаби трагедії.

"Те, що ми бачили – це був жах, – каже пані Аріна. – Ми мешкаємо на четвертому поверсі 15-ти поверхового будинку. Коли все це почалось, о 4:17 ранку, ми всі, звісно, спали. Нас трусило так, що ми не могли рухатись. Нас кидало від стіни до стіни. У мене чотири доньки, чоловік, поруч мешкає жінка з України, яка втекла від війни, втративши будинок. Також з нам мешкає лежача старенька мама. Коли все почалось, то я відправила чоловіка з маленькими дітьми на вулицю, ми зібрали маму, посадили на візочок. Дуже перелякалась за дітей, маму. Вибігли на вулицю, де була злива. Перебували під дощем півтори години. Ми знали, що буде продовження. Перший поштовх тривав близько півтори хвилини. Але мені здалось, що це тривало вічність. Другий потужний поштовх відбувся приблизно о 13-й годині".

За словами пані Аріни, після того, як вони всі вибігли на вулицю, то зрозуміли, що забули ключі від автівки.

"В будинок повернулась донька, але не змогла відчинити двері – їх защемило. Будинок тріщав. Потім через три-чотири години в будинок повернулась вже я. Не знаю, як це сталось, але я потрапила додому. Будинок тріщав, це було чутно. Плити тріщали на падали. Була паніка, всі бігли", – розповідає українка.

Фото: Associated Press

До цього вона додає, що зараз, станом на 18.20 за київським часом, її родина не повернулась додому, тому що землетрус триває.

"Поштовхи, хоч і менш сильні, є. Ми поки не йдемо додому. Наприклад, сьогодні вранці один з будинків упав. Свою маму та жінку, яка уїхала від війни в Україні, я поселила в одноповерховому будинку, вони зараз там в безпеці. Зі мною, в фурі, поруч дві родини з України. Ночувати будемо в фурі. Ми не знаємо. Коли це все скінчиться. Місто напівпорожнє, всі виїхали. До цього тут мешкали близько 2,5-3 мільйони жителів. Зараз намагаємось допомогти всім тим, хто постраждав більше за нас, громадою збираємо допомогу, відправляємо. Є люди, які залишились без будинків та документів", – резюмує Аріна Помогаєва, яка є головою однієї зі спільнот українців в Туреччині.

Землетрус у Туреччині: що відомо

Нагадаємо, руйнівний землетрус магнітудою 7,8 бала стався в Туреччині 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Він забрав життя уже понад 4,5 тисячі людей. Ще понад 26 тисяч отримали поранення.

У 10 провінціях, які постраждали від потужного землетрусу, на 3 місяці запровадять надзвичайний стан.

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