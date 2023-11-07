"Нас поженуть в атаку на країни Балтії": боєць ЗСУ пояснив, чому Захід не допустить поразки України

Боєць ЗСУ Євген Карась розповів про брак озброєння у військових та чому партнери не допустять поразки України на війні.

Якщо західні союзники не надаватимуть зброю ЗСУ, то українським військовим по факту не буде чим воювати проти окупантів. Наразі в Україні є деякі системи вогневого ураження, які стоять на базах, тому що немає снарядів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів учасник Революції Гідності, український громадський активіст, лідер громадської організації С14, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАРАСЬ: Якщо Україну окупує Росія, усіх українців поженуть в атаку на Польщу і країни Балтії!

"Ми дістаємо деякі системи через Південну Америку, через Болгарію. Але снарядів не вистачає, бо їх у світі вичерпна кількість. Відповідно, у росіян така сама проблема, але... Захід нам буде постачати зброю, для них це дуже вигідні інвестиції. Жоден американський солдат не загинув, а ЗСУ знищують одну з топових загроз американській політиці. Вони вже виграють економічно, по сланцевому газу, по ринках зброї. Туди заходить Захід", - каже військовий.

Євген Карась зауважив, що партнери України не відмовляться від постачань зброї Україні та не допустять поразки ЗСУ на війні.

"Якщо окупують нас, і це треба розуміти усім нашим глядачам, то нас тоді погонять усіх як Шторм-Z. Усіх, киян, черкащан, мешканців Рівного погонять як гарматне м'ясо. Вони це вміють робити. І ми тоді як поневолені цим привидом комунізму, цією недобитою Москвою. Поженуть в атаку на країни Балтії, на Польщу. Тому Захід не може нас здати, тому що він (Захід - ред.) буде наступним", - резюмував військовий ЗСУ.

Нагадаємо, Євген Карась відповів, чи буде Третя світова війна.

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