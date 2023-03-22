"Нас відкинуло до коридору, потім прилетіла друга ракета": свідок про обстріл будинків у Запоріжжі

Чоловік у момент трагедії був на кухні разом з мамою.

Один зі свідків сьогоднішнього ракетного удару по Запоріжжю, місцевий лікар та волонтер Станіслав Стойков в коментарі для ТСН.ua розповів подробиці повітряної атаки окупантів.

"Я заїхав до мами, ми з нею пили каву. Під час вибуху нас відкинуло хвилею до коридору. Пройшло буквально декілька секунд, як прилетіла друга ракета, вона влучила в будинок, який стоїть поруч, - розповідає Станіслав. – Люди почали вибігати з будинку, я теж вирішив відвести маму з собакою подалі. Потім повернувся. Раніше я працював хірургом, повернувся допомагати людям. Можна сказати, що ракети влучили в один і той самий кут – будинки розташовані поруч. В декількох квартирах заблокувало двері, мешканцям прийшлось допомагати вибратись зі своїх осель".

За словами Станіслава, його мати теж медик, тому вони вдвох швидко взяли себе в руки, а жінка навіть пожартувала, що через атаку росіян не встигла нанести собі макіяж.

Щодо постраджалих від ракетного удару Станіслав висловився достатньо обережно. "Я би не сказав, що загинула одна людина. До багатьох людей ще не було можливості дістатись", - каже Стойков.

Фото: Суспільне

До цього волонтер додає, що ракета, яка влучила в будинок та не розірвалась, досі знаходиться на даху будинку.

Фото: Суспільне

Нагадаємо, 22 березня Росія здійснила терористичний ракетний удар по житлових будинках в Запоріжжі. Відомо, що загинув один чоловік, понад 30 людей перебувають у лікарні, серед яких є троє дітей.

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