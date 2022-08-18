Населення Росії вже почали поступово готувати до поразки в Україні - військовий експерт

Росіян почали поступово готувати до поразки в Україні та повернення окупованого Криму.

Про це 18 серпня в ефірі "FreeДом" заявив військовий експерт Олег Жданов.

Зокрема, він зазначив, що Росії більше нема чим лякати Україну та світ, тому залишається лише готувати свої суспільство до поразки.

"Росія вже використала все козирі. Навіть ядерний шантаж не лише нас, а й світової спільноти, все одно, він не діє. Нема того результату, який очікувала Росія. Ну чим вони ще нас можуть налякати? Ракетним ударом - ні, ми не боїмося, ми знаємо, що це і знаємо, як з ним боротися. Електростанція (ред. - ЗАЕС) - вони отримали абсолютно зворотну реакцію - понад 40 країн, плюс країни ЄС поклали усю відповідальність на Росію. Тобто усі розуміють, хто це робить і для чого. А по-друге, ніхто не злякався - усі вимагають демілітаризації території станції. А коли ціль не досягнута, Росія може максимум ще тиждень полякає, а далі це зійде нанівець, оскільки немає ефекту та реакції у відповідь", - пояснює Жданов.

Більше того, експерт зазначає, що тепер РФ нічого не залишається, як за допомогою пропаганди поступово готувати своє населення до поразки в анексованому Криму.

"Росія тепер поступово буде готувати своє суспільство, бо в РФ править пропаганда, навіть не Путін, до того, що в Криму диверсанти. Вони будуть робити це поступово і заздалегідь", - наголошує Жданов.

Варто зазначити, що серпень в анексованому Росією Криму видався дуже неспокійним. Лише протягом тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 176-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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