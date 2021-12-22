"Наша мета — надати підтримку": українські воїни привезли до шістьох медичних закладів Донбасу солодощі для дітей

Захисники почастували цукерками майже три тисячі дітей.
Подарунки дітям, які не зможуть зустріти Новий рік вдома у колі родини. Українські воїни привезли до шістьох медичних закладів Донбасу солодощі для маленьких пацієнтів, які на свята змушені залишатися на лікарняних ліжках.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 22 грудня.
Подарунки зібрала гуманітарна ініціатива "Допомога Схід". Захисники почастували цукерками майже три тисячі дітей. Бійці кажуть, що жити в умовах війни і так не просто, а перебувати на свята в лікарні - додатковий стрес. Тож вони хочуть солодощами хоч трохи розрадити дітей.
“Наша мета — надати підтримку. Щоб кожна дитина запам'ятала військовослужбовців спроможними захистити, зробити свято і підтримати тоді, коли в цьому є необхідність”, — розповів командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
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