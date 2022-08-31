"Наша розвідка працює бездоганно": Данілов розповів про агентів у Кадирова та зрадників серед нардепів

Українська розвідка "вела" кадировські підрозділи ще за півтора місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії. Окрім того, мине час і українське суспільство дізнається про зрадників серед народних депутатів, мерів та інших відомих людей.

Робота розвідки України є просто феноменальною.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" у межахтелемарафону.

"Ті дані, якими володіє і володіла наша розвідка, починаючи з певного періоду, були абсолютно високоякісними. Більше того, у нас були дані, яких не було в наших партнерів. Більше того, у нас є одна із закритих наших розвідок, яка робила просто феноменальну роботу. Мине час і ми зможемо про це говорити", – сказав Данілов.

"Щоб було зрозуміло – ми вели кадировські підрозділи, починаючи за півтора місяці до війни. Ми кожного дня знали, що відбувається в кадировському підрозділі, хто там чим займається. Ми мали все те, що стосується відео- та аудіосупроводу. Ми розуміли, про що говорить безпосередньо Кадиров з тими хлопцями, які були відряджені для виконання цих завдань. Наша розвідка працює просто бездоганно", – повідомив секретар РНБО.

Він також розповів, що розвідка знає про зрадників серед чинних та колишніх нардепів, а також інших політиків та відомих людей.

"Щодо інформації по депутатах, які є на сьогодні, то є дуже багато питань не тільки до депутатів, які в цій Раді, які були до цього. Просто багато прізвищ ми не знаємо тих людей, з якими відпрацювала наша контррозвідка. Ще раз наголошу – мине час і ви дізнаєтеся дуже багато. Це були і мери, і народні депутати, і багато інших людей, прізвища яких були в усіх на екранах", – розповів Данілов.

Телеведуча поставила уточнювальне запитання ­– тобто до тих нардепів, які сьогодні сидять у Верховній Раді, голосуючи, питань немає?

"Сидять у в’язниці, а у Верховній Раді мають працювати. Те, що стосується окремих особистостей, давайте почекаємо", – відповів секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов також повідомив, що після закінчення війни стане зрозуміло, чим займались українські олігархи, а дехто з них навіть стане бідним.

Читайте також: