Нашестя цикад у США: як готують екзотичних комах і які вони на смак

Кількість протеїну, вітамінів і мінералів, які ви отримуєте з комах, неймовірна.

Нашестя цикад у Сполучених Штатах. Америки: і це - не раптовість - їх називають покоління Х. Їхньої появи чекали цілих 17 років. І тепер вони у величезних кількостях заповнили американські садки та парки. Для американців вони не лише - природна дивовижа, але і їжа, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

На перший погляд, їх можна не помітити. Але важко - не почути.

17 років ці створіння провели під землею. І тепер у кількостях, що сягають трильйонів особин, вийшли на поверхню. Вони у садках і парках. А ось ця пробралася до будівлі конгресу і полоскотала шию і нерви репортера CNN за хвилину до прямого увімкнення.

Періодичні цикади зустрічаються лише у Північній Америці. Вони геть не шкодять рослинам, а також тваринам і птахам, які охоче ними смакують. Червоні очі та оранжеві крила цикад, що кишать під деревами, налякають кого завгодно. Але не професора-ентомолога Майкла Раппа, який із нетерпінням чекав їхньої нової вилазки, і не проти, аби цикада прогулялася його обличчям. Ці створіння мають життєвий цикл, геть не схожий на інших живих істот, - розповідає професор. Спочатку 17 років сидять у землі, харчуючись соком із коренів рослин, потім виходять на поверхню, щоб за допомогою гучного співу знайти пару і дати потомство. Зрілі особини помирають. А молоді залазять під землю до наступної вилазки.

Цикади мають одну з найхимерніших стратегій виживання на планеті Земля. Це називається насиченням хижаків. Вони з‘являються у таких надзвичайних кількостях синхронно, наповнюють черева усіх хижаків, які хочуть їх з‘їсти. І все одно залишається достатньо для продовження виду.

Те, що цикад у його містечку менше, аніж під час їхнього попереднього пришестя, засмучує шеф-кухаря Тобіаса Падовано, який готує цих комах спеціально для ТСН. Цикади попередньо відварені та висушені. Трохи олії на сковорідку, цибуля, смажений часник - і невелика жменя цикад. У готову страву шеф кладе пасту авокадо, зелень і підсмажених комашок.

Кількість протеїну, вітамінів і мінералів, які ви отримуєте з комах, неймовірна. Вам не треба їсти їх багато. Ось у жмені міститься стільки ж протеїну, як у звичайному стейку. Комахи на 50% складаються з протеїну. Шеф запевняє, що цикади - це ті самі креветки, які живуть на суші.

Новини світу: нашестя цикад в США – якого клопоту завдають комахи і чому американці їх їдять

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