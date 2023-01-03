Чому Росія масово використовує дрони-камікадзе: експерти розповіли про ймовірну тактику окупантів

Те, що останніми днями російські окупанти застосовують одночасно значно більше ударних безпілотників, може свідчити одразу про декілька обставин.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові експерти Олександр Коваленко та Петро Черник.

"Мені здається, що зараз окупанти використовують безпілотники з останньої отриманої партії. Те, що частіше їх застосовують, може бути обумовлено погодними умовами. Ми бачимо, що зараз досить тепла погода, - припускає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. - Коли в грудні були морози, то цим апаратам доробляли паливну систему. Зараз росіяни не витрачають на це часу, одразу їх використовують. Другий фактор: нам намагались зіпсувати новорічні свята і фактично це є елементом терористичного тиску на Україну. Тому їх і використовують так багато. Це також може казати про впевненість росіян щодо отримання наступної партії "Shahed".

Крім того, експерт прокоментував спостереження, якими діляться українці в соцмережах. Йдеться про те, що повітряна тривога лунає не одразу після запусків безпілотників та неофіційних повідомлень, а тільки тоді, коли ворожі апарати виявляються біля українських міст.

"Все залежить від того, з якої локації їх запускають. Росіяни використовують хитрощі, щоб мати мінімальну вірогідність виявлення. Частину безпілотників виявляє ППО, деякий відсоток виявляється візуально", - додає Коваленко.

Своє чергою, експерт Петро Черник так прокоментував нам інтервал між запуском ворожих безпілотників та сигналами повітряної тривоги.

"Все елементарно просто. Вони летять низько, є невеликими, наводяться супутником і нескінченно змінюють свій рух. Вони не летять по прямій, вони петляють. В тому і проблема – обчислити невеликий об’єкт", – каже експерт.

На його думку, використання дронів в такій кількості може свідчити про те, що окупанти отримали нову партію.

"Може бути нова партія, але все рівно це не та кількість, яка потрібна росіянам, – каже Петро Черник. – Дводенне підряд використання Shahed є стратегічною ознакою того, що серйозні ракети у них закінчуються. А в повному обсязі виробляти так багато, щоб на день запускати по 20-30, не можуть. Вони здатні виробляти до 40 ракет на місяць. Цей показник буде зменшуватись, бо всі їх сучасні ракети мають два ключові елементи – напівпровідники та мікросхеми. Своїх власних немає, з кожним місяцем шукати на світових ринках буде все важче і важче. Але шукати і знаходити будуть. Ринок ніхто відмінити не може, але потоки будуть зменшуватись".

Новорічна атака дронів-камікадзе: що відомо

Армія Росії на новорічні свята завдала нових ударів по Україні. Окупанти замість крилатих ракет використовували переважно іранські ударні безпілотники Shahed-131 та Shahed-136.

У Києві внаслідок нічної атаки 2 січня пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури і приватні будинки. В столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії. Також Росія "привітала" українців з Новим роком атакою дронів-камікадзе. Новорічної ночі над Києвом було збито 23 повітряні цілі, всього по Україні - 45 безпілотників.

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