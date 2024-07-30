Нашестя павуків в Україні: у яких регіонах небезпечно та що робити після укусу

В Україні існує майже тисяча видів павуків і всі вони отруйні.

У соціальних мережах повідомляють про надзвичайну активність отруйних павуків в Україні. Мовляв, через спеку небезпечні тарантули та каракурти з’являються вже у північних регіонах країни. А також повідомляють про начебто укуси павуками людей на Одещині, Херсонщині та навіть у Дніпрі.

ТСН.ua з’ясовував чи дійсно все так катастрофічно, як пишуть у мережі.

Отруйні павуки не мігрують на північ

В Інституті зоології імені І.І. Шмальгаузена НАНУ запевняють, що зараз дійсно дуже тепле літо. Для павуків у природі є достатньо їжі, тому їх кількість помітно зростає.

"Звісно, що павуки в Україні є, всі вони отруйні – одні більше, інші менше. Але версія про те, що у зв’язку з потеплінням, небезпечні види павуків, такі як каракурти чи тарантули, пересуваються на північ каїни, не відповідає дійсності", – розповідає ТСН.ua Костянтин Євтушенко, науковий співробітник Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАНУ.

Де можна зустріти павука каракурта?

Він пояснює, що небезпечний павук каракурт, як жив в Причорномор’ї та Приазов’ї, так і продовжує там жити. Каракурти є у Запорізькій, Миколаївській областях, а також на півдні Херсонщини.

"Нещодавно з’явилося повідомлення, що чоловіка вкусив каракурт в Одеській області. До такого висновку дійшли лікарі за зовнішнім описом постраждалого. Чи дійсно це так, поки невідомо. Зазвичай каракурт селиться у степовій зоні у Причорномор’ї та Приазов’ї", – розповідає Костянтин Євтушенко.

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Де можна зустріти тарантул?

Щодо тарантул, то науковець підкреслює, що цей вид павуків розповсюджений по всій території України, і відповідно нікуди не мігрує.

"Я досліджую павуків вже понад 40 років, тому можу вас запевнити, що тарантули є навіть у Київській області. Це звичайний вид павуків. Звісно, що їх кількість постійно змінюється – буває більшою, а буває і меншою – все залежить від погоди та кількості їжі для них. Такого павука можна побачити навіть десь у себе на городі. Вони є у Київській, Черкаській, та Полтавській областях. Навіть у Чернігівській області я знайшов тарантула за 50 кілометрів від північного кордону України. Тарантули нікуди не пересуваються, вони тут живуть", – розповідає Костянтин Євтушенко.

Павук тарантул

Чи сильна отрута у тарантулів?

Щодо випадків укусів павуками людей, то науковець каже, що раніше ця інформація акумулювалася фахівцями санепідемстанції, а зараз це питання майже ніхто не контролює. Та й самі факти укусів потрібно ретельно перевіряти.

"Я взагалі не чув, щоб в Україні когось вкусив саме тарантул і людина зверталася по допомогу до лікарів. Отрута тарантула дуже слабка, десь на рівні бджоли або максимум шершня. Тому це не є небезпекою, звісно ж, якщо у людини немає на це індивідуальної алергічної реакції", – каже Костянтин Євтушенко.

Для кого небезпечна отрута павука

Науковець додає, що в Україні існує майже тисяча видів павуків. І всі вони отруйні, але це не означає, що потрібно при зустрічі з кожним павуком втрачати свідомість.

"Все залежить від індивідуальної алергічної реакції людини. А реакцією на отруту павука може бути навіть набряк Квінке (гостра алергічна реакція організму, що характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри і підшкірної жирової клітковини). Так само, як і від укусу бджоли, оси, шершнів. Є білки, які певні люди просто не сприймають, у них починається алергічна реакція і тому виникають набряки. Тому коли людина задихається й кажуть: "від укусу бджоли чи павука, хтось ледве не вмер". Це реакція організму людини, яка має індивідуальну алергію на якусь певну отруту", – каже фахівець.

Костянтин Євтушенко пояснює, що не вірить повідомленням людей, які стверджують, що їх вкусив павук каракурт, допоки не отримає офіційне підтвердження від компетентних колег.

Двійник каракурта та де його можна побачити

За словами науковця, в Україні є дуже схожий на каракурта вид павука – Steatoda grossa.

"Вони живуть у звичайних будинках, можуть перебувати десь за шафою чи під вмивальником. Коли самиця цього виду добре поїсть або готується відкласти яйця, то у неї роздувається черевце і вона стає схожою на каракурта. Відрізнити їх може лише спеціаліст. А люди фотографують цього павука за шафою, "звіряються" у інтернеті, і роблять висновок, що це каракурт, але це не так", – пояснює Костянтин Євтушенко.

Він додає, що у випадках, коли йому присилали фото таких "каракуртів" на визначення, це були не вони.

"Павуків помічали на дачних ділянках, між дровами, на цеглі. Люди страшенно лякалися, боялися за своїх дітей, писали про нашестя каракуртів. Але коли показували фото, то виявлялося, що це був Steatoda grossa, павук, який дуже схожий на каракурта, але не він", – розповідає Костянтин Євтушенко.

Павук каракурт

Чи є протиотрута?

Вчений каже, що протиотрути від укусів павуків у нас не виробляють. Це дуже складний та дорогий процес.

"У таких випадках лікарі радять приймати антигістамінні препарати, як і у випадку укусу бджоли, оси чи шершня. Спеціальної протиотрути від павуків ніхто в Україні не виробляє", – підсумовує вчений.

Нашестя павуків в Україні / Колаж ТСН.ua

Що кажуть медики?

Лікарі попереджають громадян, що варто бути обережними та регулярно перевіряти свої речі після прогулянок на природі, особливо взуття.

Також медики звертають увагу на загрозливі для життя ускладнення від укусу павука. Вони можуть виникати у людей, які мають схильність до алергічних реакцій.

За словами Олександра Уріна, завідувача відділенням інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту", у цьому році зафіксований лише один випадок укусу павуком каракуртом чоловіка в Одеській області.

Відомо, що пацієнт знаходиться у інтенсивній терапії, його стан середньої важкості. Фахівці стежать, коли пройдуть прояви дії отрути.

"У нас поки немає ніякою катастрофи з павуками, як і з укусами змій. Звісно, що укус каракурта небезпечний, його отрута досить міцна, але він виприскує її замало. У людини можуть розпочатися судоми, різко погіршитися самопочуття, врешті людина може померти. Особливо це небезпечно для людей, які мають алергічні або супутні захворювання і вчасно не звертаються до лікарів", – пояснює ТСН.ua Олександр Урін.

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Раніше ТСН.ua розповідав, що по всій Україні активізувалися отруйні павуки: чим загрожують їхні укуси.

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