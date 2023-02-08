Нашестя ворон у Києві та янгол в морі: у соцмережах все більше відео – "передвісників" кінця світу

Після того, як кияни в соцмережах приділили багато уваги нещодавньому справжньому нашестю ворон, в українському сегменті Інтернету з’явилось чимало відео з апокаліптичним підтекстом. Користувачі соцмереж почали поширювати ролики з явними ознаками монтажу, на яких з моря в небо злітає янгол, а з джерела одночасно з водою йде вогонь.

Скріншот з відео. Начебто, передвісник апокаліпсісу

За припущеннями користувачів соцмереж, все це, начебто, передвісники апокаліпсісу. Наприклад, зліт янгола один із користувачів прокоментував так: "А раптом правда?", інший автор допису додав, що, мовляв, янгол залишив землю. Саме ж відео набрало більше чверті мільйона переглядів.

Скріншот з відео. Люди зняті окремо від ангела

Своєю чергою, відомий в Україні вчений-релігієзнавець Ігор Козловський в коментарі для ТСН.ua розповів, що його, як науковця, явища "апокаліптичної" тривоги в суспільстві не дивують.

"Таке в історії людства завжди було. Коли починаються війни, коли є невпевненість в майбутньому, коли люди збентежені. Підіймаючись, тривога починає шукати допомогу. Наше підсвідоме починає давати нам насамперед апокаліптичні картини, – каже Ігор Козловський. – Наприклад, коли у людини є розуміння того, чого вона боїться, ракети або павуків, то це просто страх. А тривога – це не страх, це значно більше. Це той вимір, коли людина не може побачити майбутнього і людині ніхто не може пояснити, що відбудеться через хвилину або завтра. Людська свідомість відрізняється від свідомості інших живих істот тим, що для неї притаманна уява. Коли невпевненість зростає, психіка людини стає нестабільною. Це вже не просто стрес, а дистрес. Це такий стан, коли людина бачить все навколишнє в апокаліптичному вимірі. Тобто дистрес – це стрес, який триває протягом тривалого часу".

За словами Козловського, є такий феномен як колективне зараження.

"Коли друга, третя людина поруч підтримує це, то людина починає жити в цьому просторі, – пояснює релігієзнавець. – Здається, що апокаліптика вже відбувається. Це – частина інформаційної війни. Наш ворог хоче, щоб зростала паніка. Тоді, використовуючи це, можно розхитувати суспільство. Тому треба мати інформаційну гігієну, медіаграмотність, боротись з гуманітарним невіглаством, треба бачити причинно-наслідкові зв’язки".

Крім цього, Ігор Козловський наводить такі приклади: "Такі періоди були і в історії, і в сучасності. Наприклад, під час розвалу Радянського Союзу виникло безліч течій. Відбулась криза, руйнація минулого, було незрозуміло, що буде в майбутньому. Люди шукали відповіді саме в тому, що для них було поясненням".

А от щодо відео, на якому з джерела одночасно з водою йде полум’я, Козловський каже так: "Треба до цього нормально відноситись, не треба бачити в цьому якогось апокаліптичного момента".

Читайте також: