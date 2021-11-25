Наші хлопці не підведуть - головнокомандувач ЗСУ про готовність щодо можливої війни з Росією

Наші хлопці не підведуть - головнокомандувач ЗСУ про готовність щодо можливої війни з Росією

За словами секретаря РНБО Данілова, Україна готується до можливої війни з РФ у разі її вторгнення.

Збройні сили України у разі вторгнення Росії на нашу територію готові до війни.

Про це 25 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він пригадав одну із нарад, на якій президент України Володимира Зеленського запитав у головнокомандувача ЗС України генерала-лейтенанта Валерія Залужного, чи готова українська армія воювати. На що останній відповів: "Наші хлопці не підведуть".

"Країна готується, країна напоготові. Мені дуже подобалась відповідь нашого головнокомандувача (генерала-лейтенанта Валерія Залужного - ред.). Президент на одній з нарад задав йому питання: "От що...?". Він відповів: "Якщо буде бій, бій покаже. Наші хлопці не підведуть. Це те, що сказав наш головнокомандувач" - розповів Данілов.

Нагадаємо, секретар РНБО розповів, що вторгнення Росії не стане несподіванкою для України.

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