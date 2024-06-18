"Наші ресурси скінченні": Клімкін висловився, за яких умов можна буде починати переговори з Росією

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку щодо того, коли варто починати розмову з Росією, враховуючи поточну ситуацію з російською агресією проти України.

З Росією можна говорити лише з позиції сили.

Таку думку колишній Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив в інтерв'ю, яке для проекту "Ремарки" записала журналістка ТСН Марія Васильєва.

Клімкін зазначив, що в суспільстві існує відчуття, що в певний момент потрібно буде почати говорити з Росією. Він погодився, що кожна війна закінчується розмовами, але наголосив на тому, що з Росією можна вести переговори лише з позиції сили.

На його думку, навіть якщо військова ситуація буде збалансована таким чином, що її важко буде змінити, не потрібно вести розмову зі слабкої позиції, оскільки це може призвести до негативних наслідків.

Колишній міністр також зазначив, що ресурси України не є нескінченними, і важливо їх берегти, зокрема людські життя. Проте, навіть у разі заморозки конфлікту, Україна не повинна вести переговори з Росією з позиції слабкості.

"Або говоримо з позиції сили, або якщо в якийсь момент, не дай боже звісно, суто військова ситуація, мілітарна в ширшому сенсі... буде збалансована таким чином, що її важко буде рухати, я не кажу про глухий кут... але ж ми розуміємо, що наші ресурси теж не нескінченні, ми маємо їх берегти і людей само собою... А якщо заморозка? Так от моя логіка в тому, що ні в якому разі навіть в цьому далеко не найкращому і відверто неприємному для нас варіанті не потрібно розмовляти зі слабкою позиції, оскільки це закінчиться погано", - сказав ексміністр.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Що насправді сказали на Саміті миру? Коли КІНЕЦЬ ВІЙНИ? Правда від Клімкіна"

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін раніше вкотре висунув умови припинення вогню в Україні. Зокрема, він вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він зазначив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Крім того, диктатор хоче скасування санкцій проти Росії.

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