"Наші стосунки з Росією зараз найгірші": Столтенберг поділився, що на саміті НАТО однією з топтем буде агресія РФ

Зустріч лідерів країн-членів Альянсу почнеться уже за кілька годин.

Російська агресія стане однією з топтем на саміті НАТО, який стартує сьогодні, 14 червня, у Брюсселі. Лідери країн Альянсу також проведуть консультації з президентом США Джо Байденом напередодні його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед початком саміту. За подією у Брюсселі стежить кореспондент "Радіо Свобода" Григорій Жигалов, йдеться в ТСН.12:00.

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Попри те, що саміт буде у вузькому колі, і — дуже коротким — один день, (а на головну сесію взагалі відведено лише дві з половиною години. Це якщо вона не затягнеться, звісно) — генсек Єнс Столтенберг перед самітом навіть назвав його "поворотним моментом".

"Сьогодні ми відкриваємо нову главу в наших трансатлантичних стосунках. Лідери обговорять широке коло питань, зокрема Росію. Наші стосунки з Росією зараз найгірші з часів кінця Холодної війни через її агресивні дії. Я переконаний, лідери НАТО скористаються нагодою обговорити це з президентом Байденом перед його зустріччю з Путіним", - сказав Столтенберг.

Водночас генсек НАТО зазначив, що Альянс буде прагнути віднайти діалог з Росією.

"Діалог — це не ознака слабкості, це ознака сили. Якщо ми єдині, якщо ми сильні, ми можемо говорити з Росією. Тому я вітаю той факт, що президент Байден зустрічається з президентом Путіним", - зазначив Столтенберг.

Лідери мають обговорити нову стратегічну концепцію Альянсу. Визначити курс НАТО на найближче десятиліття та як швидко реагувати на нові виклики. Зокрема, вирішити — як поводитися у відносинах із Китаєм, як зберегти технологічну перевагу. В НАТО починають переживати, що їхні технології у сучасному світі вже не такі сучасні, як були колись.

Не обійдуть увагою загрози, які несе Альянсу Москва. Власне, спільний підхід до Росії — одне з головних питань. Особливо з огляду на те, що одразу з Брюсселя — президент США направляється в Женеву, де проведе переговори із президентом Росії Путіним.

Але щодо вступу України до Альянсу — надання ПДЧ поки не на порядку денному. Для того, щоби це сталося — потрібне одноголосне рішення усіх членів Альянсу. І консенсусу поки немає. Найімовірніше цього разу НАТО обмежиться підтвердженням рішення від 2008-го року про те, що одного дня Київ увійде до Альянсу.

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