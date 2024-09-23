"Наших дітей поховали в болоті": в Одесі спалахнув скандал через затоплені могили загиблих захисників України

В Одесі вкотре затопило ділянку цвинтаря, де розташовані могили героїв російсько-української війни. Після нещодавніх злив там просіла земля - провалилися навіть могили, яким понад рік, покривилися надгробки. Допомагати рідним загиблих прийшли волонтери.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

В Одесі після нещодавніх дощів постраждали десятки поховань. Могили не просто просіли - дерев'яні надгробки покосило, а земля провалилася.

Наталя Превезенцева з мамою й шестирічним сином приїхала на цвинтар зранку. До могили чоловіка, який загинув рік тому поблизу Бахмута, жінка самотужки привезла десять тачок грунту, аби вирівняти надгробок. І це вже вдруге цього тижня.

Ділянка, яку виділили для поховання загиблих героїв, у низині. Під час дощу вся вода стікається саме сюди. Родичі кажуть – перш ніж виділити землю, її як слід не обстежили. Або ж про проблему знали й просто закрили на неї очі.

"Наші діти опинились просто в болоті поховані. Мій син в першому ряду вже другий рік, а ми весь час досипаємо землі. Кожен раз як іде дощ душа і серце плаче, ми розуміємо, що наші діти там в болоті", - каже мати загиблого Артема Орлянського Ірина Орлянська.

В Одесі через негоду затопило могили загиблих воїнів

Після розголосу міська влада пообіцяла допомогу – до ділянки підвезли кілька причепів землі, приїхали працівники з інших міських кладовищ: допомагати підсипати провалені могили, привезли тачки та лопати. Чиновники виправдовуються - злива була дуже потужна. Та, мовляв, колись тут буде великий меморіал і при його створенні подбають про водовідведення. Але коли це станеться – невідомо.

"Ми віддали дітей, діти наші віддали життя, а тепер нам чекати поки профінансують?", - кажуть родичі загиблих.

На допомогу родичам загиблих на толоку приїхали також волонтери-ветерани. Кажуть, попри всі зусилля, нескінченне підсипання – не вирішить проблему.

Могили загиблих захисників України

"Вони кажуть ми будем кожного разу вас рятувати підсипати, це рішення тимчасове. Якісь повинні бути дренажі водовідведення", - каже мати загиблого штурмовика Ангеліна Любчак.



Проте вирішити проблему остаточно найближчим часом міські чиновники наразі навіть не обіцяють.

Могили бійців топить кожен дощ! В Одесі скандал через поховання в болоті

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