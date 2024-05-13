"Наскільки нас вистачить, буде видно": воїни ЗСУ розповіли про тяжкі бої на Бахмутському напрямку

Південніше Іванівського окупанти окупанти намагались відтіснити наших оборонців минулої доби. Ворожа авіація бʼє по позиціях нашої піхоти, тоді як під Бахмутом окупанти на мотоциклах намагаються заскочити на наші укріпрайони. Натомість потрапляють під прицільний вогонь артилерії ударних дронів та мінні загородження. Артилеристи 22 окремої механізованої бригади прикривають піхоту поблизу Кліщіївки.

Про це йдеться у репортажі знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Гармаші 22 бригади працюють під нічним небом по ворожій піхоті, яка суне на Кліщіївку та Іванівське.

"Пішли дими, потім поїхала техніка, але не доїхала там 4 танки і БТРи - бахає на фоні, ми не придивлялись, ми працювали досить швидко зупинили їх", - каже командир взводу "Кубік".

Зранку літаки окупантів сиплять ракетами по наших оборонцях, лишаючи по собі інверсійні сліди в небі. Напередодні російську "сушку" зенітники 110 бригади успішно приземлили.

Бахмутський напрямок

З-поміж побитих дерев довкола позиції підрозділу артилерії. Цей екіпаж 122-мм гармати найточніше насипає по ворожих цілях вбивчими снарядами.

Ігор на позивний "Кубік" має свої спеціальні формули, які враховують заряд пороху, температуру повітря та відстань до цілі. У війську Ігор служить трохи більше року. За місяць до повномасштабної війни він повернувся з Британії, де жив і працював кілька років, до України, аби навідати рідних. Родичів вивіз, а сам повернувся, аби захищати своє.

Гармата успішно відпрацювала по російській групі БПЛА, яка вишукувала для ударних дронів нові цілі. Наша пташка у небі фіксує ураження.

"Я по "штатці" командир гармати, але так як кількість людей мала в нас, то я виконую обовʼязки заряджаючого. Машинка стара працює справно", - каже командир гармати "Доцент".

Для 44-річного Петра це вже третя за рахунком служба у війську після строкової та контракту в 2015 році. Тоді вінничанини обороняв сусідній Авдіівський напрямок. Ті місцини росіяни вже окупували.

У напрямку Кліщіївки росіяни не полишають спроб відтіснити наших оборонців. Українські пілоти коптерів метр за метром відслідковують пересування ворожих сил в захопленому окупантами Бахмуті. У середмісті - жодної вцілілої будівлі, від багатоповерхівок подекуди лишились лише каркаси і суцільна пустка там, де колись вирувало життя.

Олександр родом з Кіровоградщини за півтора року у війську до постійних обстрілів та відбиття російських штурмів вже звик. З-поміж дитячих малюнків показує нам фото свого 2-річного сина, заради якого він пішов боронити країну. Єдине, про шкодує - що через росіян він не бачить, як росте його дитина.

"Як пішов в армію, він тільки починав повзати. Бачив раз, як був у відпустці, він вже бігав. Ми тут, щоб цього всього не бачили вони, а там наскільки нас вистачить, буде видно", - каже він.

Донеччина

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