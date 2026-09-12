Наскільки Європа відстає від Росії у виробництві дронів: ви будете здивовані

Андрюс Кубілюс

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Україна та Європейський Союз запустили Альянс дронів. Сьогодні у Брюсселі відбувається його установче засідання. Українські та європейські оборонні компанії працюють разом, щоб виробляти більше безпілотників. І робити це швидше. Виклики та цілі окреслив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Наскільки Європа відстає від Росії? Подробиці з Брюсселя розповіла кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.

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Європа регулярно стикається з невідомими дронами у своєму повітряному просторі. Їх виявляють поблизу критичної інфраструктури. Тим гостріше відчувається необхідність нарощувати власні оборонні можливості. Європейські політики кажуть, що війни на континенті немає — але й мирними ці часи теж не назвати.

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Ці слова сьогодні повторював і єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, відкриваючи установче засідання Альянсу дронів Україна-ЄС. До нього входять дев’ять українських і дев’ять європейських учасників: виробники, інноватори, стартапери. Відібрали, як пояснив посадовець, найкращих із найкращих. Європа хоче навчитися в України веденню сучасної війни. А Україні — запропонувати передові технології та континентальний масштаб виробництва. Для цього й об’єднують зусилля та можливості.

Зоряна Степаненко

«Ми працюватимемо над прискоренням створення спільних підприємств і спільного виробництва між компаніями ЄС та України, а також над реалізацією дуже важливих європейських оборонних проєктів. По-друге, маємо забезпечити готовність до масштабування. Нам необхідні виробничі лінії, які залишатимуться „теплими“ у спокійні періоди. По-третє, необхідно визначити та розробити способи розв’язання проблем із ланцюгами постачання», — каже єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

ЄС зараз виробляє півтора мільйона дронів на рік. Україна — у шість разів більше. Приблизно такі ж обсяги — у Росії. Не обов’язково виробляти стільки ж, вважає Кубілюс. Але важливо мати відповідні виробничі можливості, щоб за необхідності швидко їх задіяти. Наступне засідання Альянсу дронів планують провести до кінця року. Головним викликом для України залишаються обстріли балістичними ракетами. І Єврокомісія виділяє гроші на ППО. Сьогодні рішення, ухвалене раніше, затвердили остаточно.

«Єврокомісія схвалила додаткові 6,1 мільярда євро, які Україна зможе використати для закупівлі різної оборонної продукції у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Це рішення також дозволяє Україні закуповувати ракети PAC-3 для систем Patriot», — каже представник Єврокомісії Балаш Уйварі.

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Питання залишається в тому, чи доступні ці дефіцитні перехоплювачі на ринку. США нарощують їх виробництво. Але Україні вони потрібні терміново. Її міністр оборони днями запропонував партнерам обмін. Україна хоче позичити у них ракети, які зараз є на їхніх складах. А повернути — нові, але пізніше: коли отримає свої законтрактовані поставки. Про цю ж схему сьогодні розповідав Кубілюс. Країни, з якими такий обмін теоретично можливий, він не назвав.

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