Наслідки безпекової угоди з Британією: деякі країни вже передали тексти подібних договорів до України

Ігор Жовква упевнений, що протягом найближчого часу кількість таких угод лише зростатиме.
Після підписання безпекового договору з Великою Британією деякі країни вже передали тексти подібних угод до України.
Про це в ефірі "1+1" розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
"Деякі країни вже передали тексти подібних угод до України і ми працюємо над доопрацюванням відповідних текстів... Така хороша конкуренція між нашими партнерами про те, хто наступним буде... Впевнений, що протягом найближчого часу кількість таких угод лише зростатиме", - висловив сподівання Ігор Жовква.
Нагадаємо, до Києва 12 січня прибув прем'єр Британії Ріші Сунак.
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали унікальний безпековий договір, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”.
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