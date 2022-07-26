Наслідки масованої ракетної атаки РФ по Затоці: зруйновані понад пів сотні дач та бази відпочинку, є поранені

Під ранок 26 липня відбувся масований ракетний удар по Одещині. На світанку ворог випустив авіаційні ракети по курортній Затоці.

Внаслідок ворожої атаки ущент зруйновано кілька баз відпочинку та з десяток будинків цивільних мешканців. Кілька людей зазнали поранень.

Більше про наслідки ракетного удару – у сюжеті ТСН.19:30.

Вибухом зруйновані не лише будинки. Верхівки дерев просто зрізало та, немов сірники, зламані бетонні стовпи електромереж. Посередині вулиці - величезна вирва, у якій людину, яка стоїть в повний зріст, не видно.

За кілька кварталів звідси стався вибух іншої ракети. Вона влучила просто у базу відпочинку, навкруги неї уламки. На щастя, через закритий курортний сезон всередині не було людей. Лише один охоронець, який отримав порізи від уламків і зараз намагається оговтатися від пережитого.

В ДСНС Одеської області розповіли, що близько трьох годин знадобилося рятувальникам для повної ліквідації пожеж. Далі рятувальники працювали над розбирання завалів для того, щоб стовідсотково впевнитися, що під завалами більше нікого немає. Також на місці працювали психологи ДСНС.

Вже за кілька годин після обстрілу в командуванні Повітряних сил України заявили, що Одещину атакували одразу 13 російських літаків. Спочатку випустили ракети Ха-59, а потім, намагаючись вкотре поцілити по мосту, який не функціонує, через Дністровський лиман запустили ще й ракети Ха-22. Частину з них збили, а інші розтрощили 5 житлових будинків, 15 баз відпочинку, понад пів сотні дач і 80 торгівельних павільйонів. Зараз їхні власники намагаються розібрати завали.

Рашисти масовано обстріляли з ракет Одещину – зруйновані десятки будинків, є поранені

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