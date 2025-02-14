"Наслідки могли бути катастрофічні": голова ДАЗВ розповів подробиці про удар по Чорнобильській АЕС

Росіяни дроном ударили по саркофагу на Чорнобильській АЕС. Яка там ситуація?

Росіяни завдали варварської атаки по Чорнобильській АЕС. Дроном із фугасною частиною поцілили прямісінько в споруду "Укриття", яке захищає четвертий енергоблок атомної станції. На місці влучання виникла пожежа. Рятувальники виявили кілька місць пошкоджень, усі займання ліквідовані – відкритого вогню немає.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

У ДСНС запевняють: радіаційний фон у нормі. На злочин російських окупантів відреагував президент України. За словами Володимира Зеленського, пошкодження конструкції суттєві. І це - справжня терористична загроза. Адже "Укриття" наша держава будувала з іншими країнами Європи та Америкою, щоби врятувати людство від радіації. І єдині, хто можуть атакувати та окуповувати такі об'єкти, не зважаючи на можливі наслідки - це росіяни.

"Укриття" на ЧАЕС

Російський дрон атакував ЧАЕС після 2:00 ночі. Це зафіксували камери відеоспостереження. Рятувальники розповідають, що вони ліквідовують тління одного із осередків займання.

"Роботи на висоті вони складні та потребують заходів безпеки, але це необхідно зробити", – каже рятувальник, який працює на місці російського теракту.

Атака на ЧАЕС

"Наслідки могли бути катастрофічні. Якби дрон попав метрів 15 в сторону, над старим укриттям, то була б радіаційна аварія", – каже голова Державної агенції з управління зоною відчуження Григорій Іщенко.

Головний інженер ЧАЕС Олександр Тітарчук каже, що наразі ситуація контрольована.

"Наразі ситуація контрольована. Перевищення радіаційного фону не зафіксовано. Рівень радіації не змінився", – каже він.

Уламки російського дрону, який вдарив по ЧАЕС

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Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС. Радіаційний фон не підвищувався.

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