Наслідки ракетної атаки на Київ перед Новим роком не усунули й досі: завали розбирають, а відбудувати немає за що

У палаці “Україна” сподіваються, що зможуть зібрати необхідні для відновлення гроші і вже у березні планують знову відчинити свої двері для глядачів.

Київ оговтується і після масштабного ракетного обстрілу 31 грудня, коли одна з ракет потрапила в готель у центрі столиці. Серйозних руйнувань від вибухової хвилі зазнали навколишні будівлі, зокрема й національний палац мистецтв "Україна", йдеться в ТСН.

“Найбільше, що постраждали фасади будівлі. Один фасад взагалі, де ми зараз зроблений зі скла - це унікальні фасадні вітражні вікна, їх неможливо просто десь купити і вставити нові. Тут не звичайне скло, воно зі спеціальним тонуванням, тому для нас це велика втрата. Більше 100 таких вікон було пошкоджено”, - розповідає тимчасово виконуючий обов’язків генерального директора палацу “Україні” Андрій Видиш.

Від 31 грудня тут не на годину не зупиняються роботи по ліквідації наслідків російської атаки. Окрім фасадних вікон ще понад 300 вікон вибило в адміністративній частині будівлі. Постраждали техніка та меблі. Найголовніше – сцена і глядацька зала не постраждали. Але завдання номер один наразі – зберегти все що вціліло, зокрема сценічне обладнання. “Треба все зробити для того, щоб усе закрити і щоб не сніг не дощ не міг проникнути всередину. Там унікальна і мебель і підлога, коврове покриття - все унікальне”, - зазначає керівник відділу сцени Віктор Іванов.

Від початку війни у палаці не проводилось жодного концерту, тож грошей на реставрацію пам’ятки архітектури немає. Керівництво концертного майданчика звертається до всіх небайдужих по-допомогу. “Ми відкрили спеціальний благодійний рахунок. Якщо порахувати сумарну кількість людей, які кожного року відвідують палац, якщо кожен з них по 1, 5, 10 гривень, скільки буде можливо задонатить нам на цей рахунок, то ми будемо дуже вдячні”, - додають працівники.

Кабінет заступниці директора готелю “Алфавіто”, в який влучила російська ракета, став епіцентром вибуху. Масштаби руйнувань вражають. “Масштаби великі, бо від 1 до 6 поверх впали всі перекриття. Вибухова хвиля пішла всередину готелю.. Пів готелю номерного фонду немає. Немає частини конференц залів, немає кафе – одного, другого. І ресторан і пошкоджений центральний вхід”, - зазначає Людмила Саранцева.

На щастя в той день у готелі не було гостей, а всі співробітники спустилися до бомбосховища, а тому не постраждали, розповідає Людмила. Вони й досі не оговталися від пережитого.

Наразі співробітники готелю разом із рятувальниками та будівельниками розбирають завали, прибирають скло і забивають вікна фанерою, аби зберегти меблі та обладнання від дощу та снігу.

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Того ж дня постраждав приватний сектор у Солом'янскому районі столиці. Там російська ракета зруйнувала 4 будинки та вбила жінку. Ще одна російська ракета прилетіла на територію студмістечка університету імені Тараса Шевченка. Вибухова хвиля пошкодила одразу декілька корпусів, розповідає ректор КНУ Шевченко Володимир Бугров і показує вирву, яка залишилася від вибуху ракети. “Всі ці корпуси будувалися у другій половині 70 до 80-х років. Всі вони вибудовувалися в одній стилістиці, так званого радянського модернізму зі склом. Проблема в тому, що на частині стіни тут вікна нестандартні, вони виготовляються під індивідуальний проєкт”, - кажуть в закладі.

Найбільше постраждав спортивний комплекс. В інших будівлях окрім вікон пошкодило техніку та навчальне обладнання. Крім того були знищені унікальні вітражі авторства видатної української художниці Лариси Міщенко.

Університет Шевченко від російських ракет страждає вже вдруге. Ремонт головного корпусу у центрі Києва після прильоту ракет 10 жовтня обійшовся університету у 90 млн гривень. Скільки коштуватиме відновлення цих корпусів невідомо.

Реквізити для допомогу для відновлення концертного майданчику:

ДП «Національний палац мистецтв «Україна»

Код ЄДРПОУ 02221461

АТ КБ «Приватбанк»

UA 903052990000026009006706216

Благодійні внески для відновлення Палацу

Пошкоджено фасад і 100 вікон: головна сцени країни ніяк не оговтається після обстрілу

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