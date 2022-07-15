Наслідки російського теракту у Вінниці: у місті розбирають завали, родичі упізнають загиблих

Вінниця у жалобі. Там досі розбирають завали після рашистського теракту 14 липня. Його жертвами стали 23 загиблих, зокрема, троє дітей. Упізнати вдалося вже 19 із них.

Після ракетного удару російських військ по Вінниці у лікарнях перебуває 80 поранених. Ще 11 людей вважаються зниклими безвісти. Росіяни поцілили у центр мирного міста. Влучили в офісну будівлю та парковку - зачепило сусідні багатоповерхівки, будинок побуту, медичний центр. Загалом пошкоджено понад півсотні будівель.

Про це 15 липня йдеться в сюжеті Валерія Кузнєцова в ТСН.19:30.

Усі загиблі та поранені - цивільні, які прогулювались містом, прийшли на прийом до лікаря, були у сусідньому банку та майстерні. Мешканці прилеглих будинків, чиї оселі зруйнували російські ракети,- залишились просто неба.

На місці трагедії влада створила оперативний штаб - там збирають усю інформацію про зниклих. Родичів просять здавати ДНК. Сьогодні ідентифікували двох загиблих - це мати із 7-річним сином.

У середмісті дві локації, де досі рятувальники розбирають завали. Кажуть, сьогодні не закінчать, працюватимуть ще завтра.

Місце влучання ракет огороджене, туди не пропускають, але містяни з самого ранку несуть сюди квіти та іграшки.

“Вони були ні в чому не винні...Найбільше шкода дітей, але шкода усіх, тут були невинні люди. Це теракт, вбивають наших людей. Росія має бути покарана”, - говорить на місці трагедії вінничанка Юлія Редванюк.

Серед загиблих - троє дітей. Найменша- чотирічна дівчинка Ліза, яка йшла з мамою на заняття до логопеда. Фото її закривавленого візочка вже облетіло світ. За лічені хвилини до трагедії мама Лізи виклала останнє відео з нею в Інстаграм.

І загинули двоє хлопчиків. Один з них- 7-річний Максимко. Його та маму Вікторію добу шукали рідні та волонтери. Вони того дня були у стоматолога у медичному центрі. Тіла мами та сина упізнали сьогодні.

За словами координаторки проекту з фіксації воєнних злочинів Ірини Ярошинської, внаслідок російського теракту загинули, на щастя, не всі працівники медичного центру “Нейромед”, дехто зумів вибратися із того пекла.

Нагадаємо, внаслідок терористичної атаки Російської Федерації від ракетного удару по центральній частині міста Вінниця загинула маленька дівчинка Ліза, яка разом із мамою саме йшла на спеціальні заняття.

Незадовго до ракетного удару мама дівчинки зняла на телефон зворушливе відео з цієї останньої прогулянки з донькою, яке опубліковане в соцмережах.

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