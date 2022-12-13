Наслідки за співпрацю з РФ у війні проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода – МЗС України

Наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї Росії. Під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі", - повідомив він.

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Ніколенко наголосив, що українське зовнішньополітичне відомство має сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами.

"Як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією", - підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, Європейський союз погодив нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

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