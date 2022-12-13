Наслідки за співпрацю з РФ у війні проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода – МЗС України

Українське зовнішньополітичне відомство має сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами.
Наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією.
Про це у коментарі ТСН.ua повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї Росії. Під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі", - повідомив він.
Ніколенко наголосив, що українське зовнішньополітичне відомство має сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами.
"Як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією", - підсумував речник МЗС.
Нагадаємо, Європейський союз погодив нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.
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