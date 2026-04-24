Наслідки Чорнобиля: як через трагедію на АЕС в Україні стався спалах страшної хвороби

71% операцій у провідному центрі — це рак щитоподібної залози. ТСН дослідила, як наслідки Чорнобиля через 40 років наздоганяють «дітей Чорнобиля».

Ірина Маркевич
В Україні стався спалах раку щитоподібної залози

В Україні стався спалах раку щитоподібної залози

В Україні через трагедію на Чорнобильській АЕС збільшилась кількість захворювання на рак щитоподібної залози.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Як зросла кількість хворих на рак щитоподібної залози

«Це архів, в якому зберігають медичні картки дітей, починаючи з 86 року. Медичну документацію береже Національний науковий центр радіаційної медицини, створений після Чорнобильської катастрофи. До 86 року в Україні не було адекватної діагностики, і відомо було про одиничні випадки раку щитоподібної залози — серед київських дітей до аварії взагалі не реєструвалося жодного випадку цього захворювання», — каже Ірина Маркевич.

Унаслідок найбільшої ядерної аварії у світі стався витік різних ізотопів, зокрема радіоактивного йоду.

Щитоподібній залозі для вироблення гормонів потрібен йод, і вона не розбирає, який мікроелемент поглинати — чистий чи радіоактивний. Найбільш чутливими до цього були діти.

Науковці з Японії та США прогнозували, що наслідки українське населення відчує за 8-10 років після аварії. Однак перший спалах онкозахворювань у дітей, каже кандидатка медичних наук Ольга Копилова, трапився за 4 роки після аварії.

«Саме спалах був 90 — 92, оці роки», — каже вона.

Пані Ольга перебирає медичні карти дітей. Тоді в Україну з-за кордону привезли перші УЗД-апарати для діагностики, яких не було у наших медичних закладах.

Вона досі пам’ятає одного з перших пацієнтів, з якого почався ріст дитячого раку щитоподібної залози.

«Є такий Рокитнянський район, Старе Село, і приїхав до нас перший хлопчик. Рябошиць Коля. Йому було 7 років. В 92 році пройшло 6 років після аварії», — каже кандидатка медичних наук Ольга Копилова.

Колі видалили щитоподібну залозу. А тоді один за одним зі Старого Села стали доправляти дітей, яким на момент аварії було від 2 місяців до 7 років.

«За ці 4-5 місяців до нас з одного села приїхало 8 дітей, і у них усіх був рак щитоподібної залози… Уявіть, на 1000 дітей — 8 раків щитоподібної залози», — каже медикиня.

Як поширювалась радіація в Україні

Поширення радіації у квітні 1986 було нерівномірним. Радіоактивна хмара накрила Україну, Білорусь, Росію, частину Європи. Забруднення території залежало від погодних умов, які склалися в перші дні після вибуху реактора. За повідомленнями радянських та західних учених — саме Білорусь отримала близько 60% радіоактивного забруднення. Старе село, що на Рівненщині, саме на кордоні з Білоруссю. Воно досі залишається зоною радіаційного забруднення і підпадає під моніторинг.

Керівниця лабораторії, де можуть виміряти і зовнішнє, і внутрішнє випромінювання людини, показує гриби, які були зібрані у тому районі минулого року.

«Грибочки зібрані у нас там, 4 населені пункти: Старе село, Дроздинь, Переходичі і Вежиця через високі коефіцієнти переходів, так, там дози опромінення одні з найвищих залишалися. Якби людина з’їла ці грибочки, то вона б мала такий пік цезію, тому забруднені продукти там є», — каже керівниця лабораторії лічильників випромінювання людини Національного центру радіоактивної медицини Валентина Василенко.

Рівненщина до того ж — традиційна зона йододефіциту.

Україна через Чорнобильську трагедію перетворилась на країну з великою кількістю хворих дітей

При цьому ще у 60-х роках XX століття була розроблена концепція йодопрофілактики на випадок ядерної аварії. Це коли населення приймає екстремально високу дозу йодиду калію, щоб наситити щитоподібну залозу звичайним йодом і заблокувати поглинання радіоактивного. Але влада СССР у перші, найважливіші для профілактики дні, інформацію про вибух на реакторі приховувала. Йодопрофілактику вчасно не провели, а чутки про необхідність вживання йоду призводили до випадків опіків стравоходу, бо йод просто намагалися пити. Так Україна, де фіксувалися одиничні випадки раку щитоподібної залози до Чорнобильської катастрофи, перетворилася на країну з безпрецедентною кількістю хворих дітей.

Їх почали реєструвати на початку 90-х. Пік прийшовся на 1996 рік і тримався до 2000-х. За цей період було прооперовано з приводу раку щитоподібної залози понад 6 тисяч дітей та підлітків до 18 років.

Це були перші наслідки Чорнобильської катастрофи, які вдалося виміряти і зафіксувати на кінець 90-х років минулого століття.

Які наслідки Чорнобиля переживає Україна сьогодні

Олександр Товкай — керівник наукового центру ендокринної хірургії, вважає, що нині ми переживаємо віддалені наслідки катастрофи 40-річної давнини.

«Якщо ми зараз візьмемо ту когорту, яка тоді була дітьми, вона зараз посідає найбільший відсоток складової оперативних втручань», - каже директор Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України Олександр Товкай.

Пан Олександр миється перед операцією. Його чекає рутинне втручання — підозра на рак щитівки.

«На момент аварії на Чорнобильській станції їй було 13 років — це дитина Чорнобиля», - каже він.

На операційному столі пані Оксана. У 2007 році їй вже частково видаляли щитоподібну залозу через новоутворення. Нині видаляють усю залозу, а також у прилеглих лімфатичних вузлах експрес-гістологія показує ракові клітини.

Її перша операція на щитоподібній залозі була у 34 роки.

«Мені тоді так і сказали: ви дитя Чорнобиля, і це наслідки цієї трагедії», - каже жінка.

В день аварії вона з батьками була на природі — смажили шашлики на Оболоні. А вже через кілька днів батьки не випускали її з дому. Їй тоді було 13, і дитиною вона не розуміла, що відбувається.

Лише через тиждень їх усім шкільним класом вивезли з Києва у тодішній Жданів — нині Маріуполь — на усе літо. Поруч у палаті з пані Оксаною — її донька. Альона теж після операції на щитоподібній залозі. Їй рівно стільки, скільки було мамі під час першої операції — 34 роки.

Як виявляють рак щитоподібної залози

95% пацієнтів з раком щитоподібної залози одужують, якщо пухлина діагностована на ранньому етапі. Нині лікарі за допомогою техніки нового покоління виявляють утворення завбільшки у міліметр.

Серед усіх оперативних втручань, які проводяться у цьому закладі, 71% — це рак щитоподібної залози. І це абсолютний рекорд, починаючи з 90-х років минулого століття. На зростання кількості хворих українців на рак впливає забруднення середовища, вплив радіації та сучасні можливості медицини виявляти навіть мікроскопічні пухлини. Але це тільки один з аспектів впливу Чорнобильської аварії на здоров’я українців, який був найкраще досліджений і науково підтверджений.

