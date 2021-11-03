"Насмішка над медиками та рідними померлих": у МОЗ відреагували на мітинг антивакцинаторів у Києві

"Насмішка над медиками та рідними померлих": у МОЗ відреагували на мітинг антивакцинаторів у Києві

Ляшко закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватися лише перевіреною інформацією.

Мітинг антивакцинаторів, які у Києві перекривали рух транспорту на вулицях 3 листопада, є "намішкою над медиками". Таку думку висловив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Про це голова МОЗ заявив на брифінгу 3 листопада.

"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися – це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через ковід. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють. Дуже хочу щоб ви це усвідомили саме зараз", - висловився Ляшко.

Очільник МОЗ закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах, а користуватися лише перевіреною інформацією. Як приклад - сторінки МОЗ, ВООЗ та ЦГЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Вранці 3 листопада під Верховною Радою антивакцинатори зібралися на мітинг і перекрили низку вулиць Києва. Мітингарі називають себе рухом за права людини. Запевняють, що приїхали з усієї України.

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