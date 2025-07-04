Наснилась покійна мати і сказала йти з квартири: киянка розповіла, як дивом вижила під час атаки РФ

Наслідки масованої атаки на Київ / © ТСН

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Росіяни масовано обстрілювали Київ. Найбільше від нічної атаки постраждав Солом’янський район столиці. Там, російські удари пошкодили саме житлові багатоповерхівки — спалахнули пожежі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Нічна тривога у києві тривала 8 годин 39 хвилин, потім коротка 14-хвилинна перерва, і почалася нова тривога. У місті спалахнули пожежі, небо затягнуло димом.

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Станції метрополітену стали укриттям для десятків тисяч людей. Повідомлення, про те, що росіяни в черговий раз готуються атакувати українські міста і у першу чергу столицю, з’явилися у пабліках заздалегідь. Lо цієї ночі кияни готувалися і місця у підземці займали звечора — відразу йшли з імпровізованими ліжками та домашніми улюбленцями.

«Приліт» стався біля 5-поверхового житлового будинку. Будівля частково зруйнована.

«Наразі працюємо на шести локаціях, загальна кількість рятувальників більше 530 і залучено 152 одиниці основної спеціальної техніки, кінологічні, все, що необхідно. Сьогодні постраждала одна з рятувальних частин», — каже речниця ДСНС Світлана Водолага.



Місцеві жителі розповідають, що вночі було дуже страшно — вибухи лунали один за одним. Ось що згадують люди:

«Знесло повністю другий поверх, частково — третій, а ми — з четвертого. У нас винесло вікно, а квартира в принципі і не горіла».

«Сплю я і чую голос каже: „Галя, просипайся і втікай з квартири“. А я думаю, наче мати моя, але вона померла».

Пес Бадді попередив свою родину, що потрібно йти в укриття. Його господарі кажуть, що тварина дивно себе поводила та показувала, що треба йти до укриття.

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У міській владі кажуть — цієї ночі, на щастя, обійшлося без жертв і у першу чергу завдяки свідомості людей. Киян закликали цієї п’ятниці утриматися від прогулянок, пити багато води і не провітрювати приміщення, але після опівдня заборону скасували і дозволили відкрити вікна для провітрювання.

Обстріл Києва: що відомо

В ніч проти 4 липня РФ ударила по Києву дронами й балістикою. Наслідки атаки зафіксували в кількох районах столиці, зокрема виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки.

Через сильні пожежі в багатьох районах зранку в Києві було дуже забруднене повітря. Дані сайту SaveEcoBot показували, що найгірша ситуація в Печерському районі

Згодом стало відомо, що у Святошинському районі на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини.

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