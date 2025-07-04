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Наснилась покійна мати і сказала йти з квартири: киянка розповіла, як дивом вижила під час атаки РФ
Росіяни вкотре масовано обстріляли Київ. Жителі столиці розповіли про тяжку ніч.
Росіяни масовано обстрілювали Київ. Найбільше від нічної атаки постраждав Солом’янський район столиці. Там, російські удари пошкодили саме житлові багатоповерхівки — спалахнули пожежі.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.
Нічна тривога у києві тривала 8 годин 39 хвилин, потім коротка 14-хвилинна перерва, і почалася нова тривога. У місті спалахнули пожежі, небо затягнуло димом.
Станції метрополітену стали укриттям для десятків тисяч людей. Повідомлення, про те, що росіяни в черговий раз готуються атакувати українські міста і у першу чергу столицю, з’явилися у пабліках заздалегідь. Lо цієї ночі кияни готувалися і місця у підземці займали звечора — відразу йшли з імпровізованими ліжками та домашніми улюбленцями.
«Приліт» стався біля 5-поверхового житлового будинку. Будівля частково зруйнована.
«Наразі працюємо на шести локаціях, загальна кількість рятувальників більше 530 і залучено 152 одиниці основної спеціальної техніки, кінологічні, все, що необхідно. Сьогодні постраждала одна з рятувальних частин», — каже речниця ДСНС Світлана Водолага.
Місцеві жителі розповідають, що вночі було дуже страшно — вибухи лунали один за одним. Ось що згадують люди:
«Знесло повністю другий поверх, частково — третій, а ми — з четвертого. У нас винесло вікно, а квартира в принципі і не горіла».
«Сплю я і чую голос каже: „Галя, просипайся і втікай з квартири“. А я думаю, наче мати моя, але вона померла».
Пес Бадді попередив свою родину, що потрібно йти в укриття. Його господарі кажуть, що тварина дивно себе поводила та показувала, що треба йти до укриття.
У міській владі кажуть — цієї ночі, на щастя, обійшлося без жертв і у першу чергу завдяки свідомості людей. Киян закликали цієї п’ятниці утриматися від прогулянок, пити багато води і не провітрювати приміщення, але після опівдня заборону скасували і дозволили відкрити вікна для провітрювання.
Обстріл Києва: що відомо
В ніч проти 4 липня РФ ударила по Києву дронами й балістикою. Наслідки атаки зафіксували в кількох районах столиці, зокрема виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки.
Через сильні пожежі в багатьох районах зранку в Києві було дуже забруднене повітря. Дані сайту SaveEcoBot показували, що найгірша ситуація в Печерському районі
Згодом стало відомо, що у Святошинському районі на одній з локацій рятувальники деблокували тіло людини.
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