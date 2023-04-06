Наср*ти під дверима, постояти в черзі та напитися разом: українці у воєнний стан освоюють нові "професії"

Поки посадовці прогнозують, що безробіття в Україні впродовж 2023 року буде залишатись на високому рівні, біля 26% (про це зазначається в інфляційному звіті НБУ), почастішали випадки, коли украінці самотужки перекваліфіковуються у фахівців дуже вузького профілю. Як виявилось, дехто пропонує досить незвичні послуги. Частина з них навіть межує з криміналом.

Месник за передплатою

Наприклад, протягом останнього часу в соцмережах на та на сайтах безкоштовних оголошень з’явилось декілька об’яв від чоловіка, який пропонував бажаючим послуги месника.

Іншими словами, він пропонував справляння природньої потреби під дверима того, кому захоче помститись замовник такої незвичної послуги.

Скріншот з соцмережі

В своєму оголошенні виконавець послуги зазначає, що працює тільки за передплатою: "Перша частина (грошей) – до виконання, інша – після фотозвіту". Загалом за свою послугу чоловік хотів отримати 310 гривень та стверджував, що працює в Полтаві.

Майже одразу під об’явою з’явились коментарі тих, хто цікавився виконанням такого замовлення. "А якщо у цього с…руна буде 10 замовлень на день, то, цікаво, як їх виконає?", - запитав один з дописувачів.

Правоохоронці поки не розшукують

Своєю чергою, в поліції Полтавщини нам відповіли, що таке оголошення правоохоронці бачили, але до цього часу в поліцію зі скаргами на подібне хуліганство ніхто не звертався.

"Якщо звернуться люди і будуть потерпілі від цього, то випадку буде надано правову кваліфікацію. До речі, немає підтверджень, що оголошення має відношення до Полтави", - відповів нам речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Законодавством за дрібне хуліганство передбачені штрафи від 51 грн. до 119 грн. або арешт на 15 діб.

Як виявилось, подібні оголошення з пропозицією такої послуги набагато раніше з’являлись на російських сайтах безкоштовних об’яв, але, як і в Україні, оперативно видалялись адміністраторами інтернет-ресурсів.

Випити разом, поспілкуватись та постояти в черзі

В той же час пропозицій про інші незвичайні послуги в українському сегменті інтернету вистачає.

Пропозиція переписки за гроші. Скріншот з сайту оголошень

Наприклад, декілька авторів оголошень пропонують послугу переписки за гроші. Харків’янка, яка представилась Євою з Салтівського району написала, що поспілкується годину в месенджері за 150 гривень, а 26-річний киянин зі Святошинського району пропонує послугу розпиття алкоголю. Свою послугу почарківця він оцінює в 100 гривень. Чоловік зазначає, що "може випити скільки завгодно, поки не стане погано".

Скріншот з сайту оголошень

В Одесі тим часом автор одного з оголошень пропонував послугу стояння в черзі в McDonalds, але при цьому вартість послуги не вказав.

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